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کد مطلب 6962509
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۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۷

طنین «لبیک سید مجتبی» در نجف اشرف

طنین «لبیک سید مجتبی» در نجف اشرف

همزمان با حضور جمعی از زائران و ارادتمندان اهل‌بیت(ع)، ندای «لبیک سید مجتبی» در نجف اشرف طنین‌انداز شد.

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