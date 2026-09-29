دریافت 2 MB کد مطلب 6962509 https://mehrnews.com/x3dbR3 ۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۷ کد مطلب 6962509 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۷ طنین «لبیک سید مجتبی» در نجف اشرف همزمان با حضور جمعی از زائران و ارادتمندان اهلبیت(ع)، ندای «لبیک سید مجتبی» در نجف اشرف طنینانداز شد. کپی شد مطالب مرتبط آیت الله دری: توحید زیربنای مسئولیتپذیری و سلامت اخلاقی جامعه است جزئیات «فیلم کودک»تشریح شد؛ برای اعتبار جشنواره پای موضع خود میایستیم نجفی: افزایش تراکم بدون توسعه حملونقل عمومی ممنوع است برچسبها نجف اشرف آیت الله سید مجتبی خامنه ای زائران
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