به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف‌آبادی پیش از ظهر سه شنبه در درس خارج فقه اظهار کرد: فطرت الهی انسان بر وجود خالق و هدفمندی آفرینش گواهی می‌دهد و نظام هستی بر پایه علم، حکمت و تدبیر الهی استوار است.

وی افزود: از این رو، هیچ پدیده‌ای در عالم بی‌هدف و خارج از نظم و حساب و کتاب الهی آفریده نشده است.

آیت الله دری نجف‌آبادی تصریح کرد: انسان بر پایه فطرت الهی، توانایی شناخت حقیقت آفرینش و درک وجود آفریدگار را دارد و این موهبت ارزشمند، سرمایه‌ای عظیم در وجود او برای دستیابی به معرفت الهی و شناخت هدفمندی نظام هستی به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: تأمل و تدبر در نظام آفرینش نشان می‌دهد که تمامی پدیده‌های عالم بر اساس علم، حکمت و تدبیر الهی پدید آمده‌اند و هیچ‌یک از اجزای هستی خارج از نظم، قانونمندی و حساب و کتاب الهی آفریده نشده است.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی تاکید کرد: تمامی اجزای عالم، از کوچک‌ترین ذرات تا گسترده‌ترین پدیده‌های هستی، دارای نظم، اندازه و حسابی دقیق هستند و نظام آفرینش بر پایه علم، حکمت و تدبیر الهی استوار و هیچ پدیده‌ای خارج از قوانین حاکم بر هستی و بدون هدف و حکمت آفریده نشده است.

وی افزود: نگرش توحیدی، جهان را مبتنی بر حکمت و هدفمندی می‌داند و آفرینش انسان، دنیا، آخرت و بعثت پیامبران را در مسیر هدایت بشر تبیین می‌کند.

آیت الله دری نجف‌آبادی بیان کرد: علم و دانش بشر ابزاری برای کشف قوانین و ظرفیت‌های موجود در نظام آفرینش است و حتی دستیابی به روش‌های درمان بیماری‌های پیچیده نیز حاصل شناخت و کشف ظرفیت‌هایی است که در چارچوب حکمت الهی در عالم قرار داده شده‌اند.

وی گفت: نظام هستی بر پایه علم، حکمت و ربوبیت الهی استوار است و شناخت این حقیقت و تقویت معرفت توحیدی، زمینه‌ساز بندگی خداوند، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی انسان و مانع گسترش فساد و انحرافات اخلاقی است.