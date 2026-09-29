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۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۷

نجفی: افزایش تراکم بدون توسعه حمل‌ونقل عمومی ممنوع است

نجفی: افزایش تراکم بدون توسعه حمل‌ونقل عمومی ممنوع است

عضو شورای شهر تهران گفت: نباید پیش از تکمیل زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی، مجوز افزایش تراکم و ساخت‌وساز صادر شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سوده نجفی در چهارصد و سی و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران ضمن گرامیداشت روز آتش نشان اظهار کرد: معیشت و بهبود شرایط زندگی آتش نشانان باید مورد توجه قرار بگیرد.

وی در خصوص اجرای طرح TOD یادآور شد: ما با اصل طرح مشکل نداریم بلکه مسئله توسعه تراکم پیرامون ایستگاه های مترو است. هم اکنون هم تهران با چالش هایی مواجه است و برنامه ها کاملا محقق نشده و ظرفیت حمل و نقل عمومی کامل نشده و در این شرایط با چه منطقی TOD را اجرا خواهیم کرد؟

نجفی گفت: نباید ابتدا افزایش تراکم داشته باشیم و سپس سرانه ها را توسعه دهیم. توزیع اشتغال و تقاضای سفر با راه اندازی ایستگاه ها در سطح شهر عملی خواهد شد اما باید به افزایش تراکم ناشی از اجرای این طرح توجه داشت. TOD واقعی باید به کاهش وابستگی به خودرو، ارتقاء کیفیت فضاهای عمومی و توجه به فضای پیاده باشد.

عضو هیئت رئیسه شورا با بیان اینکه اگر مبنای افزایش تراکم دسترسی به حمل و نقل عمومی است چرا باید تراکم مضاعف ایجاد کنیم، یادآور شد: وعده ایجاد حمل و نقل عمومی در آینده مبنای افزایش ساخت و ساز امروز است.

وی اضافه کرد: ضوابط پایه و پیشنهادی، میزان افزایش طبقات و تراکم و منابع و منافع اقتصادی طرح TOD باید از سوی شهرداری به شورا ارائه شود.

کد مطلب 6962212
محدثه رمضانعلی

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