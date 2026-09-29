https://mehrnews.com/x3dc3J ۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۱۴ کد مطلب 6962983 استانها هرمزگان استانها هرمزگان ۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۱۴ پیام حضور مردم بندرعباس در اجتماع شبانه بندرعباس- مردم بندرعباس بر لزوم حمایت از نظام اسلامی و نیروهای مسلح تأکید کردند. دریافت 15 MB کد مطلب 6962983 کپی شد مطالب مرتبط دانشکده شهرداری بندرعباس تاسیس میشود برنامههای ۱۴۰۱ شهردار بندرعباس تشریح شد/ساماندهی ورودیهای شهر دویست و سیزدهمین قرار شبانه مردم لاهیجان در خیابان عزاداری شبانه در ساحل بندرعباس بنکداران شهر بندرعباس جابجا میشوند جزئیات محدودیتهای ورود و خروج به شهرستان بندرعباس اعلام شد برچسبها نیروهای مسلح بندرعباس اجتماع مردمی
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