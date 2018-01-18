به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از شهرداری بندرعباس، عباس امینی‌زاده در جمع مدیران شهرداری اظهار کرد: متاسفانه سطح انتظارات از شهرداری بالا و بودجه ما محدود است.

وی با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته در زمینه تامین بودجه تعهدی شهرداری، افزود: امیدواریم امسال شاهد رشد تحقق بودجه باشیم.

امینی‌زاده با تاکید بر اینکه اصلاح ساختار و تقویت نیروی انسانی شهرداری یکی از اولویت‌های جدی شهرداری بندرعباس است، ادامه داد: اگر نیروی انسانی تقویت شود، قدرت شهرداری نیز افزایش می‌یابد و می‌تواند اقدامات جدی‌تر انجام داد.

شهردار بندرعباس خاطرنشان کرد: در نظر داریم به منظور افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های جاری، نیروهای در شرف بازنشستگی را پس از طی مراحل قانونی و پرداخت حقوق و مطالبات، از سیستم اداری خارج می‌کند.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه با وجود بازنشستگی نیروهای قدیمی شهرداری، تصمیمی برای ورود نیروی جدید به مجموعه و جایگزینی نداریم، بیان کرد: در عین حال، سعی داریم همچنان از نیروهای باسابقه و با تجربه شهرداری در بخش‌های مختلف استفاده کنیم.

وی با اظهار اینکه ساماندهی ساختمان‌های شهرداری نیز در دستور کار قرار دارد، تصریح کرد: در بحث علمی نیز به فکر تاسیس دانشکده شهرداری و ارتقاء سطح علمی کارکنان هستیم.

امینی‌زاده اظهارداشت: اصلاح نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در شهرداری موجب افزایش رضایتمندی شهروندان می‌شود و تحقق این مسئله نیازمند تقویت نیروها و آموزش است.

شهردار بندرعباس در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه شهروندان در سه بخش حمل و نقل، بهداشت و ایمنی شهر بیشترین توقعات را از شهرداری دارند، اضافه کرد: مشارکت عمومی در نظافت عمومی شهر یک امر ضروری است.

وی تاکید کرد: در این زمینه، فعالیت‌های شهرداری برای ترویج فرهنگ شهروندی و ارایه آموزش‌های لازم افزایش می‌یابد.