«پپا»، همراه کوچک کودکان در یک روز پرماجرا

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «بیا بغلم پپا» از مجموعه «دنیای پپا»، نوشته نویل استلی و مارک بیکر و با ترجمه محمد قبا، قصه‌ای کوتاه و تعاملی برای خردسالان است که یک روز از زندگی پپا را از صبح تا شب روایت می‌کند؛ روایتی ساده که در میان بازی، شادی، فعالیت‌های روزمره و لحظه‌های خانوادگی، در نهایت به آغوش و خواب شبانه می‌رسد.

این کتاب از همان ابتدا تلاش می‌کند کودک را وارد فضای داستان کند. روز با بیدار شدن پپا و سلام و صبح‌بخیر آغاز می‌شود و کودک در ادامه همراه او به سراغ بازی و تجربه‌های مختلف می‌رود؛ از پریدن در چاله‌های گل گرفته تا وقت گذراندن با خانواده و رسیدن به لحظه‌ای که باید برای خواب آماده شود. پایان قصه نیز با لباس خواب، بوسه، شب‌بخیر و یک آغوش گرم رقم می‌خورد.

«بیا بغلم پپا» از آن کتاب‌هایی نیست که قرار باشد کودک مدت زیادی برای تمام کردنش وقت بگذارد. تعداد صفحات آن کم است و خواندنش کمتر از چند دقیقه زمان می‌برد، اما همین روایت کوتاه می‌تواند بخشی از برنامه روزانه کودک دو تا چهار ساله را شکل دهد.

داستان با یک الگوی آشنا پیش می‌رود؛ صبح آغاز می‌شود، روز با بازی و فعالیت ادامه پیدا می‌کند و شب به استراحت می‌رسد. این نظم ساده برای خردسالانی که هنوز در حال شناختن مفهوم زمان و ترتیب اتفاق‌های روزانه هستند، می‌تواند قابل درک و ملموس باشد. کودک در کنار پپا می‌بیند که یک روز معمولی چه مراحلی دارد و چگونه بعد از بازی و فعالیت، زمان آرام شدن و خواب فرا می‌رسد.

اما ویژگی مهم‌تر کتاب این است که قرار نیست کودک فقط شنونده داستان باشد. تصاویر و موقعیت‌های ساده، امکان آن را فراهم می‌کنند که بزرگ‌تر هنگام خواندن، با کودک وارد گفت‌وگو شود.

وقتی پپا می‌تواند جای کودک بنشیند

یکی از ظرفیت‌های کتاب «بیا بغلم پپا» امکان تبدیل شدن آن به یک گفت‌وگوی دونفره میان والد و کودک است. راوی داستان، مامان پپاست و همین موضوع به والد اجازه می‌دهد هنگام خواندن، نام کودک را به جای نام پپا قرار دهد.

در این حالت، داستان از یک روایت درباره یک شخصیت کارتونی فاصله می‌گیرد و برای کودک شخصی‌تر می‌شود. وقتی مادر یا پدر به جای اینکه صرفاً متن را بخواند، با کودک درباره تصویرها حرف می‌زند، از او می‌خواهد شخصیت‌ها را پیدا کند یا درباره اتفاقی که در تصویر افتاده توضیح دهد، کتاب به یک تجربه مشترک تبدیل می‌شود.

این شیوه خواندن به‌ویژه برای خردسالان اهمیت دارد؛ زیرا در این سن، ارتباط کودک با کتاب فقط از مسیر کلمات شکل نمی‌گیرد و تصویر، صدا، لمس، تکرار و همراهی بزرگ‌تر نیز در تجربه او از کتاب نقش دارد.

کتابی برای خواندن، دیدن و لمس کردن

«بیا بغلم پپا» از کتاب‌های مقوایی ویژه خردسالان است و جنس آن نیز با توجه به گروه سنی مخاطب انتخاب شده است. استفاده از مقوای بهداشتی در تولید کتاب باعث می‌شود کودک بتواند با خیال راحت‌تر کتاب را در دست بگیرد و با صفحات آن ارتباط برقرار کند.

این ویژگی در کتاب‌های خردسال اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه کودک در این سن ممکن است کتاب را خودش ورق بزند، تصویرها را لمس کند، انگشتش را روی شخصیت‌ها حرکت دهد و حتی بارها و بارها سراغ یک صفحه مشخص برود. بنابراین کتاب برای بزرگسال صرفاً وسیله‌ای برای خواندن داستان نیست، بلکه برای کودک یک شیء قابل لمس و بخشی از بازی و کشف کردن نیز به شمار می‌آید.

مقوایی بودن کتاب همچنین آن را با شیوه استفاده خردسالان هماهنگ می‌کند؛ کودک می‌تواند در زمان خواندن، کتاب را در دست بگیرد و همراه والد صفحه‌ها را ورق بزند و از تصاویر و شخصیت‌های آشنا لذت ببرد.

یکی از بخش‌های قابل توجه «بیا بغلم پپا» رسیدن تدریجی قصه به زمان خواب است. داستان بدون ایجاد یک تغییر ناگهانی، از فعالیت‌های روزانه فاصله می‌گیرد و به لباس خواب، بغل کردن، بوسه و شب‌بخیر می‌رسد.

این پایان می‌تواند کتاب را به گزینه‌ای برای قصه‌خوانی پیش از خواب تبدیل کند. تکرار یک ترتیب آشنا در پایان روز برای خردسالان می‌تواند به ایجاد یک روال مشخص کمک کند. وقتی کودک هر شب داستانی را می‌شنود که در پایان آن پپا لباس خواب می‌پوشد، بغل می‌شود و شب‌بخیر می‌گوید، این اتفاق می‌تواند با برنامه واقعی خواب او پیوند بخورد.

به این ترتیب، آخرین صفحه کتاب می‌تواند نقطه‌ای باشد که قصه و زندگی روزمره کودک به هم می‌رسند؛ پپا برای خواب آماده می‌شود و کودک نیز می‌تواند همزمان لباس خواب بپوشد، در آغوش والد قرار بگیرد و روز خود را با یک «شب‌بخیر» تمام کند.

پپا؛ یک شخصیت برای بازی و آغوش

«بیا بغلم پپا» در مجموعه «دنیای پپا» قرار دارد؛ مجموعه‌ای که شخصیت‌های آن برای بسیاری از کودکان آشنا هستند و روایت‌هایش بیشتر به تجربه‌های ساده و روزمره کودکان نزدیک می‌شود. در این کتاب نیز خبری از ماجرایی پیچیده یا اتفاقی بزرگ نیست. جذابیت قصه در همان تجربه‌های کوچک روزانه است؛ بازی کردن، دیدن خانواده، انجام دادن کارهای ساده و در نهایت برگشتن به فضای امن خانه.

کتاب با همین سادگی، فرصت دیگری برای ارتباط کودک و والد فراهم می‌کند. خواندن آن می‌تواند با نشان دادن تصاویر، پرسیدن سؤال، تقلید صداها، اشاره به شخصیت‌ها و البته در آغوش گرفتن کودک همراه شود.

«بیا بغلم پپا» نوشته نویل استلی و مارک بیکر، با ترجمه محمد قبا و انتشار نشر افق، کتابی برای خردسالان است که در قالب روایتی کوتاه، یک روز کامل را از صبح تا شب دنبال می‌کند.