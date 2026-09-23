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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۰

«ما همه پرنده‌ایم» در فهرست کلاغ سفید کتابخانه‌ مونیخ قرار گرفت

«ما همه پرنده‌ایم» در فهرست کلاغ سفید کتابخانه‌ مونیخ قرار گرفت

کتاب تصویری «ما همه پرنده‌ایم» نوشته‌ی مهدی حجوانی و تصویرگری غزاله بیگدلو از نشر افق، در فهرست کتاب‌های منتخب کلاغ سفید کتابخانه بین‌المللی جوانان مونیخ قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، کلاغ سفید عنوان فهرستی سالانه است که کتابخانه بین‌المللی جوانان مونیخ از میان کتاب‌های برجسته کودک و نوجوان منتشرشده در کشورهای مختلف انتخاب می‌کند. کتاب‌های این فهرست از میان آثار منتشرشده به زبان‌های گوناگون انتخاب می‌شوند و در اختیار مخاطبان بین‌المللی قرار می‌گیرند.

«ما همه پرنده‌ایم» داستان کودکی است که در پی جنگ، خانه و شهرش را ترک می‌کند و همراه خانواده به اردوگاه پناهندگان می‌رود. او در اردوگاه، در کنار دیگر کودکان و پرنده‌هایی که اطرافشان هستند، تلاش می‌کند روزهای دوری از خانه را آسان‌تر بگذراند.

در این کتاب، پرنده‌ها فقط بخشی از فضای داستان نیستند. حضور آن‌ها در کنار کودک و اتفاق‌هایی که برایشان می‌افتد، به یکی از راه‌های روایت مفهوم آزادی و خانه تبدیل می‌شود. در بخشی از داستان نیز این معنا به‌روشنی شکل می‌گیرد: قفس نمی‌تواند خانه باشد.

یکی از ویژگی‌های ما همه پرنده‌ایم کوتاهی متن آن است. مهدی حجوانی داستان را با چند جمله پیش می‌برد و بخش زیادی از روایت را به تصویرهای غزاله بیگدلو می‌سپارد. به همین دلیل، برای فهمیدن داستان فقط خواندن جمله‌ها کافی نیست و تصویرها نیز اطلاعاتی را در اختیار خواننده می‌گذارند که در متن گفته نشده‌اند.

در تصویرهای کتاب، کودکان، پرنده‌ها، چادرها و فضای اطراف اردوگاه در کنار هم قرار گرفته‌اند و به تدریج تصویری از زندگی کودکی را می‌سازند که از خانه دور شده است. نماهای گسترده و فضای باز تصاویر نیز در شکل‌گیری حس بی‌خانمانی و میل به آزادی نقش دارند.

در معرفی این کتاب در فهرست کلاغ سفید آمده است که ما همه پرنده‌ایم هم حس تعلق و هم ارزش آزادی را گرامی می‌دارد.

«ما همه پرنده‌ایم» در سال ۱۴۰۴ توسط کتاب‌های فندق، واحد کودک و نوجوان نشر افق، منتشر شده است.

کد مطلب 6954005
زهرا اسكندری

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