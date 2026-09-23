به گزارش خبرنگار مهر، کلاغ سفید عنوان فهرستی سالانه است که کتابخانه بینالمللی جوانان مونیخ از میان کتابهای برجسته کودک و نوجوان منتشرشده در کشورهای مختلف انتخاب میکند. کتابهای این فهرست از میان آثار منتشرشده به زبانهای گوناگون انتخاب میشوند و در اختیار مخاطبان بینالمللی قرار میگیرند.
«ما همه پرندهایم» داستان کودکی است که در پی جنگ، خانه و شهرش را ترک میکند و همراه خانواده به اردوگاه پناهندگان میرود. او در اردوگاه، در کنار دیگر کودکان و پرندههایی که اطرافشان هستند، تلاش میکند روزهای دوری از خانه را آسانتر بگذراند.
در این کتاب، پرندهها فقط بخشی از فضای داستان نیستند. حضور آنها در کنار کودک و اتفاقهایی که برایشان میافتد، به یکی از راههای روایت مفهوم آزادی و خانه تبدیل میشود. در بخشی از داستان نیز این معنا بهروشنی شکل میگیرد: قفس نمیتواند خانه باشد.
یکی از ویژگیهای ما همه پرندهایم کوتاهی متن آن است. مهدی حجوانی داستان را با چند جمله پیش میبرد و بخش زیادی از روایت را به تصویرهای غزاله بیگدلو میسپارد. به همین دلیل، برای فهمیدن داستان فقط خواندن جملهها کافی نیست و تصویرها نیز اطلاعاتی را در اختیار خواننده میگذارند که در متن گفته نشدهاند.
در تصویرهای کتاب، کودکان، پرندهها، چادرها و فضای اطراف اردوگاه در کنار هم قرار گرفتهاند و به تدریج تصویری از زندگی کودکی را میسازند که از خانه دور شده است. نماهای گسترده و فضای باز تصاویر نیز در شکلگیری حس بیخانمانی و میل به آزادی نقش دارند.
در معرفی این کتاب در فهرست کلاغ سفید آمده است که ما همه پرندهایم هم حس تعلق و هم ارزش آزادی را گرامی میدارد.
«ما همه پرندهایم» در سال ۱۴۰۴ توسط کتابهای فندق، واحد کودک و نوجوان نشر افق، منتشر شده است.
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