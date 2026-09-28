چهار اثر ایرانی در فهرست «کلاغ سفید» قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، چهار اثر از نویسندگان ایرانی در فهرست سالانه «کلاغ سفید» کتابخانه بین‌المللی کودکان مونیخ آلمان قرار گرفتند؛ فهرستی که هر سال با هدف معرفی برگزیده‌ای از کتاب‌های کودک و نوجوان جهان به فعالان حوزه نشر منتشر می‌شود.

کتابخانه بین‌المللی کودکان مونیخ هر سال از میان هزاران عنوان کتاب کودک و نوجوان که از کشورهای مختلف دریافت می‌کند، حدود ۲۰۰ اثر را برای حضور در فهرست «کلاغ سفید» انتخاب و به متخصصان و فعالان صنعت نشر جهان معرفی می‌کند.

در فهرست امسال، چهار کتاب ایرانی حضور دارند:

«اشتباه چمدانی» نوشته فرهاد حسن‌زاده و منتشرشده از سوی نشر کتابخورها، داستان گیسو از ایران و ایبیس از کوباست که چمدان‌هایشان در فرودگاه جابه‌جا می‌شود.

«ما همه پرنده‌ایم» نوشته مهدی حجوانی و منتشرشده توسط نشر افق، روایت کودکی جنگ‌زده است که در اردوگاه پناهندگان، پرنده‌ها را نمادی از خانه و آزادی می‌بیند.

«این همیشه‌ها و بیشه‌ها» سروده محمدرضا شفیعی کدکنی و منتشرشده از سوی نشر میرماه، مجموعه‌ای از شعرهایی با موضوع طبیعت، خانه و وطن است.

«خورشید جنگل، خورشید دریا» نوشته علی‌اصغر سیدآبادی و منتشرشده توسط نشر طوطی، داستان دو شهر در دو سوی یک کوه است که تفاوت نگاه و برداشت ساکنانشان، آن‌ها را به سوی جنگ می‌کشاند.

کتاب‌های راه‌یافته به این فهرست در کاتالوگ انگلیسی «کلاغ سفید» به متخصصان و فعالان نشر در سراسر جهان معرفی می‌شوند. همچنین قرار است این آثار سال آینده در نمایشگاه بین‌المللی کتاب کودک بولونیا، در میز کتابخانه بین‌المللی کودکان مونیخ به نمایش گذاشته شوند.

انتخاب کتاب‌های فارسی برای فهرست «کلاغ سفید» بر عهده دکتر رویا مکتبی‌فرد است. او عضو سابق هیئت علمی رشته کتابداری دانشگاه خوارزمی است و چند سالی است به‌عنوان کارشناس کتاب‌های فارسی در کتابخانه بین‌المللی کودکان مونیخ فعالیت می‌کند.