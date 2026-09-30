علی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به منظور تخلیه بار ترافیکی، مسیر شمال به جنوب محور کندوان و آزادراه تهران-شمال مسدود شده و تردد در این محورها به صورت یک‌طرفه انجام می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر ترافیک در مسیر جنوب به شمال محور کندوان در محدوده‌های سیاه‌بیشه تا پل زنگوله نیمه‌سنگین تا سنگین گزارش شده است.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران ادامه داد: در محور هراز نیز در محدوده سه‌راهی چلاو تا بایجان شاهد ترافیک نیمه‌سنگین هستیم.

صادقی با اشاره به وضعیت تردد در سایر محورهای مواصلاتی استان گفت: در دیگر محورهای مواصلاتی مازندران، تردد به صورت عادی و روان در جریان است.

وی همچنین درباره شرایط جوی راه‌های استان بیان کرد: در حال حاضر بارش‌های پراکنده در برخی محورهای مواصلاتی مازندران گزارش شده و رانندگان باید با توجه به شرایط جوی و ترافیکی، با احتیاط بیشتری تردد کنند.