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۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۳۹

کندوان و آزادراه تهران-شمال یک‌طرفه شد؛ ترافیک سنگین در مسیر شمالی

کندوان و آزادراه تهران-شمال یک‌طرفه شد؛ ترافیک سنگین در مسیر شمالی

ساری- سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران از یک‌طرفه شدن محور کندوان و آزادراه تهران-شمال برای تخلیه بار ترافیکی خبر داد.

علی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به منظور تخلیه بار ترافیکی، مسیر شمال به جنوب محور کندوان و آزادراه تهران-شمال مسدود شده و تردد در این محورها به صورت یک‌طرفه انجام می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر ترافیک در مسیر جنوب به شمال محور کندوان در محدوده‌های سیاه‌بیشه تا پل زنگوله نیمه‌سنگین تا سنگین گزارش شده است.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران ادامه داد: در محور هراز نیز در محدوده سه‌راهی چلاو تا بایجان شاهد ترافیک نیمه‌سنگین هستیم.

صادقی با اشاره به وضعیت تردد در سایر محورهای مواصلاتی استان گفت: در دیگر محورهای مواصلاتی مازندران، تردد به صورت عادی و روان در جریان است.

وی همچنین درباره شرایط جوی راه‌های استان بیان کرد: در حال حاضر بارش‌های پراکنده در برخی محورهای مواصلاتی مازندران گزارش شده و رانندگان باید با توجه به شرایط جوی و ترافیکی، با احتیاط بیشتری تردد کنند.

کد مطلب 6963995

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