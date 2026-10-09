علی صادقی، سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به‌منظور تخلیه بار ترافیکی، مسیر جنوب به شمال محور کندوان و آزادراه تهران-شمال مسدود شده و تردد در این مسیرها به‌صورت یک‌طرفه انجام می‌شود.

وی با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان افزود: در مسیر شمال به جنوب محور کندوان، محدوده سیاه‌بیشه تا پل زنگوله با ترافیک نیمه‌سنگین تا سنگین مواجه است.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران ادامه داد: در محور هراز نیز محدوده سه‌راهی چلاو تا بایجان شاهد ترافیک نیمه‌سنگین تا سنگین هستیم.

صادقی در پایان خاطرنشان کرد: تردد در سایر محورهای مواصلاتی استان مازندران در حال حاضر عادیو روان است.