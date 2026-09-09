علی صادقی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بهمنظور تخلیه بار ترافیکی، مسیر شمال به جنوب محور کندوان و آزادراه تهران شمال مسدود و تردد در این محورها به صورت یکطرفه انجام میشود.
وی با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان افزود: در مسیر جنوب به شمال محور کندوان، ترافیک در محدوده سیاهرود تا پل زنگوله نیمهسنگین تا سنگین گزارش شده است.
سرپرست مرکز مدیریت راههای مازندران ادامه داد: در محور هراز نیز محدوده سه راهی چلاو تا بایجان با ترافیک نیمهسنگین تا سنگین مواجه است.
صادقی با بیان اینکه در محور سوادکوه نیز تردد در محدودههای درونشهری با ترافیک نیمهسنگین تا سنگین همراه است، گفت: رانندگان ضمن رعایت قوانین و مقررات، با توجه به حجم تردد و شرایط مسیر، از عجله و سبقت غیرمجاز خودداری کنند.
وی همچنین درباره شرایط جوی محورهای مواصلاتی استان اظهار کرد: در حال حاضر در ارتفاعات مازندران مهگرفتگی وجود دارد و رانندگان باید هنگام تردد در این مناطق با سرعت مطمئنه حرکت کرده و فاصله طولی مناسب با خودروهای مقابل را رعایت کنند.
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