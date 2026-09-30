زارعی: دغدغه بازگشت ارز فعالان شیلات و کشاورزی رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین زارعی عصر چهارشنبه در نشست بررسی مسائل کشاورزی استان بوشهر با حضور رئیس و اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مسائل و مشکلات مطرح‌شده در حوزه کشاورزی استان بوشهر، تنها محدود به یک شهرستان یا منطقه نیست و بخش قابل توجهی از این مسائل، مبتلابه کل کشاورزی استان است.

وی افزود: حضور اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس در استان و بررسی مستقیم مسائل و مشکلات این بخش، فرصت مناسبی برای پیگیری مطالبات کشاورزان و فعالان حوزه کشاورزی است و از این رو، اقدامات و پیگیری‌های انجام‌شده در این زمینه جای تقدیر دارد.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مسائل فعالان بخش کشاورزی و شیلات تصریح کرد: موضوع بازگشت ارز یکی از دغدغه‌های مهم فعالان حوزه شیلات و کشاورزی است و باید با اتخاذ تصمیمات مناسب، این دغدغه رفع شود تا تولیدکنندگان و صادرکنندگان بتوانند با اطمینان بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.

زارعی با اشاره به ضرورت پیگیری مسائل منابع آب کشاورزی گفت: موضوع تعیین تکلیف چاه‌های کشاورزی نیز مورد پیگیری قرار گرفته و لازم است برای رفع مشکلات موجود در این زمینه، تصمیمات مشخص و اجرایی اتخاذ شود.

وی با بیان اینکه کشاورزی ظرفیت مهمی برای ایجاد رونق اقتصادی دارد، افزود: کشاورزی می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصاد کشور باشد و توسعه این بخش علاوه بر تأمین امنیت غذایی، در ایجاد اشتغال و تقویت فعالیت‌های اقتصادی نیز نقش‌آفرین است.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: برای استفاده از ظرفیت‌های بخش کشاورزی، باید سهم منابع اختصاص‌یافته به این بخش در بودجه افزایش یابد و دولت نیز سرمایه‌گذاری بیشتری در حوزه کشاورزی انجام دهد.

زارعی تأکید کرد: تأمین منابع مالی، رفع موانع تولید، تعیین تکلیف مسائل مرتبط با منابع آب و برطرف کردن دغدغه‌های ارزی فعالان این حوزه، از الزامات تقویت بخش کشاورزی و استفاده از ظرفیت‌های آن برای رونق اقتصادی کشور است.