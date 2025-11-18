به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین زارعی عصر سه شنبه در نشست تخصصی بررسی مسائل، ظرفیت‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای حوزه شیلات استان بوشهر با تأکید بر اهمیت اشتغال‌زایی و نقش اقتصادی شیلات اظهار کرد: پیگیری مسائل این بخش در سطح ملی، از موضوعات زیرساختی و بیمه‌ای گرفته تا توسعه صادرات، جز برنامه‌های اصلی من خواهد بود.

نماینده مردم شهرستان‌های دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی همچنین بر لزوم حمایت از سرمایه‌گذاری و تسریع در فرآیندهای قانونی تأکید کرد.

این نشست با حضور مدیرکل شیلات استان بوشهر، معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات استان، رئیس انجمن صنعت آبزیان، مدیرعامل‌های اتحادیه‌های تعاونی صیادی و پرورش میگو، رئیس شیلات شهرستان تنگستان، مسئول امور شیلاتی شهرستان دشتی، تعاونی‌ها و جمعی از سرمایه‌گذاران حوزه شیلات دو شهرستان دشتی و تنگستان همراه بود.

در ابتدای نشست، گزارشی از وضعیت کنونی صید و صیادی، روند تولید و توسعه مزارع پرورش میگو، چالش‌های زیرساختی، نیازهای صادراتی، مشکلات تعاونی‌ها و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری ارائه شد.

در پایان، حاضران بر هم‌افزایی میان نهادهای مرتبط، تدوین برنامه‌های مشترک و پیگیری جدی رفع موانع پیش‌روی فعالان شیلات تأکید کردند و با تعیین محورهای همکاری و برنامه‌ریزی برای ادامه جلسات تخصصی به کار خود پایان داد.