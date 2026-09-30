به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین علیرضا ایمانی‌مقدم عصر چهارشنبه در گردهمایی فعالان میدان و مسئولین تجمعات خیابانی استان چهارمحال و بختیاری در شهرکرد با گرامیداشت یاد و خاطره امام مظلوم مجاهد و مقتدرمان آیت‌الله شهید سیدعلی خامنه‌ای و پاسداشت هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: شهدای والامقام جانانه جنگیدند و ارزشمندترین دارایی خود یعنی جانشان را در طبق اخلاص نهادند و در راه حق تقدیم کردند.

هم‌رزم شهید سیدحسن نصرالله و نماینده مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) در استان خراسان رضوی با پاسداست دفاع مردانه رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس، ادامه داد: اگر این مبارزات و دفاع نبود، ایران به ایرانستان تبدیل می‌شد؛ مدلی که مستکبران در عراق و سوریه و افغانستان اجرا کردند.

ایمانی‌مقدم با ذکر اینکه در دوران دفاع مقدس یک وجب از این خاک و آب به دست دشمن نیفتاد، افزود: فرزندان این مرز و بوم ایستادند و به برکت نظام اسلامی هشت سال جنگیدند و کشور را حفظ کردند.

هنر انقلاب، صدور آن به اقصی نقاط جهان بود

وی با پاسداشت یاد و خاطره شهدای مدافع حرم، بیان کرد: کلام امیرالمومنین (ع) آویزه گوشمان است که فرمودند آنان که اجازه دهند دشمن بیاید و در خانه‌اش بجنگد، ذلیل و حقیر خواهند شد. هنر انقلاب این بود که انقلابمان را به جهان صادر کردیم لذا دنیا از ما الگو گرفت و امام راحل (ره) با تأسی به آموزه مکتب علوی، قائل بودند که دشمن را در خانه خودش درگیر کنید.

ایمانی‌مقدم اظهار کرد: زمانی که داعش بر سر کار آمد، در منطقه کرمانشاه سلاح دپو کرد و آماده حمله از آن ناحیه بودند و چنان در خواب و خیال بودند که حتی والی‌شان در خراسان را هم تعیین کرده بودند. اما شهید سلیمانی به میدان آمد، این شبکه را متلاشی کرد و نوید داد که چیزی تحت عنوان دولت اسلامی عراق و شام نخواهیم داشت.

هم‌رزم شهید سیدحسن نصرالله با تأکید بر اینکه هنر امامین انقلاب بود که دشمن را در داخل مرزهای خودشان درگیر کردند، اضافه کرد: ایران جزیره امن منطقه بود و اگر سید حسن نصرالله و حزب‌الله و مقاومت نبود، جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم و شهادت قائد شهید امت ۳۰ سال پیش اتفاق افتاده بود.

جهانیان از مردم ایران الگو می‌گیرند

ایمانی‌مقدم با یادآوری اینکه میدان‌داری ملت ایران الگوی دیگر کشورها شده است، گفت: از ۶۳ سال قبل که امام راحل (ره) این نهضت را شروع کرد و از ۴۷ سال قبل که این نهضت به ثمر نشست، الگو شد و جهانیان از ما الگو می‌گیرند.

نماینده مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) در استان خراسان رضوی با تأکید بر اینکه حرکت ملت مبعوث در بالغ بر هفت ماه گذشته زیر ذره‌بین دنیا قرار دارد، ادامه داد: ملت‌های آزاده از این حرکت‌ها الگو می‌گیرند و دشمنان عصبانی می‌شوند. همچنان که شهید سید حسن نصرالله همواره بر این الگوگیری از ملت و کشور ایران اشاره داشت و در برخی عرصه‌ها چه بسا مجاهدان مقاومت از ما پیشی گرفتند.

ایمانی‌مقدم با تأکید بر اینکه شهید نصرالله در ولایت‌مداری از بسیاری از ما جلوتر بود، اظهار کرد: خدای سبحان وقتی این وفاداری را دید، نصرت عطا فرمود همچنان که امیرالمومنین علیه السلام اصحاب مختلفی داشتند و تعابیر حضرت درباره برخی یاران ایشان همچون مالک و عمار گواه درجه وفاداری آن‌هاست.

هم‌رزم شهید سیدحسن نصرالله با تأکید بر اینکه این شهید بزرگوار عمار را الگوی خود قرار داده بود، گفت: امیرالمومنین (ع) در شهادت عمار، فریاد «أین عمار» سر دادند و احوال دگرگونی داشتند. ما هم دستمان باز است و می‌توانیم ابوذر و عمار و مالک ولی فقیه‌مان باشیم.

ایمانی‌مقدم در ادامه با تأکید بر اینکه حزب‌الله نمونه ولایت‌مداری دانست که خاری در چشم دشمن است، به بیان خاطراتی از کادرسازی و سابقه مبارزاتی جبهه مقاومت در لبنان پرداخت.