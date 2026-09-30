به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی امیری شامگاه چهارشنبه در آیین بهره‌برداری یکی از هتل‌های اصفهان که به مناسبت روز جهانی گردشگری برگزار شد، اصفهان را فراتر از یک جغرافیای شهری دانست و اظهار کرد: اصفهان را نباید صرفاً از منظر بناها، سازه‌ها، خیابان‌ها و جاده‌ها دید، بلکه باید آن را به عنوان یک تمدن گسترده در پهنه ایران شناخت.

وی با بیان اینکه لایه‌های زیرین فرهنگ و تمدن اصفهان همچنان ناشناخته‌های بسیاری برای مردم ایران و جهان دارد، افزود: هر میزان برای شناخت این جغرافیا تلاش کنیم، ظرفیت‌های بیشتری از فرهنگ و تمدن آن آشکار خواهد شد و اصفهان تنها مجموعه‌ای از بناهای تاریخی نیست، بلکه روایت یک تمدن، تاریخ، مقاومت، فرهنگ، هنر و فقاهت است.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به گستره تاریخی تمدن اصفهان تصریح کرد: هر جغرافیایی که در آن اثری از دوره صفویه یافت می‌شود، در امتداد تمدن اصفهان قرار دارد و این تمدن را نمی‌توان در مرزهای بسته جغرافیایی امروز محدود کرد.

صالحی امیری با تأکید بر ضرورت استمرار پژوهش و کاوش‌های تاریخی در اصفهان گفت: آثار تاریخی این شهر لایه‌های متعدد تمدنی را در خود جای داده‌اند و برخی از سازه‌های تاریخی اصفهان حاصل تلاقی چند دوره مهم تاریخی هستند؛ بنابراین همچنان باید در این شهر پژوهش و کاوش کرد تا ناشناخته‌های آن آشکار شود.

وی در ادامه با اشاره به یکی از مهم‌ترین تهدیدهای پیش روی میراث تاریخی اصفهان اظهار کرد: مسئله فرونشست در اصفهان جدی است و همه باید نسبت به آن دغدغه داشته باشند؛ زیرا اگر اصفهان با بحران فرونشست زمین مواجه شود، سازه‌های بناهای تاریخی این شهر نیز در معرض تهدید قرار خواهند گرفت.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افزود: درباره فرونشست اصفهان در دولت هشدار داده‌ام و بر همین اساس، با دستور رئیس جمهور ستادی برای پیگیری این مسئله تشکیل شده است و باید برای نجات اصفهان از این پدیده شوم، همه توان کشور را به کار گرفت.

صالحی امیری تأکید کرد: مقابله با فرونشست یک اقدام کوتاه‌مدت نیست و نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت و منسجم است، زیرا حفاظت از میراث تاریخی اصفهان بدون توجه به تهدیدهای محیطی و زیرساختی امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری اصفهان بیان کرد: اصفهان از منظر گردشگری مجموعه‌ای از جذابیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی ایران را در خود جای داده و این ظرفیت باید با توسعه زیرساخت‌های مناسب به مزیت مؤثر برای جذب گردشگران تبدیل شود.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های اقامتی استان اظهار کرد: در حال حاضر صدها واحد هتل، هتل‌آپارتمان و بوتیک‌هتل در استان اصفهان فعال هستند و شمار قابل توجهی از هتل‌های ستاره‌دار نیز در این استان فعالیت می‌کنند، با این حال برای رسیدن به استانداردهای مطلوب همچنان به توسعه ظرفیت‌های اقامتی نیاز داریم.

وی افزود: در سال جاری چند هتل پنج‌ستاره به ظرفیت اقامتی اصفهان اضافه شده و مجموع تأسیسات گردشگری استان به بیش از ۹۰۰ واحد رسیده است؛ این آمار نشان می‌دهد اصفهان همچنان یکی از کانون‌های اصلی توسعه صنعت گردشگری کشور است.

صالحی امیری با بیان اینکه گردشگری بدون زیرساخت توسعه پیدا نمی‌کند، گفت: سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های گردشگری از جمله هتل‌ها، مراکز اقامتی و مجموعه‌های خدماتی، زمینه را برای حضور گردشگران داخلی و خارجی فراهم می‌کند و دولت نیز خود را متعهد به همراهی با سرمایه‌گذاران و رفع موانع این حوزه می‌داند.

وی با دعوت از سرمایه‌گذاران برای ورود بیشتر به حوزه زیرساخت‌های گردشگری اصفهان تصریح کرد: دولت و مجموعه مدیریت گردشگری در استان باید قدم‌به‌قدم در کنار سرمایه‌گذاران باشند و موانع مسیر توسعه زیرساخت‌ها را برطرف کنند تا اصفهان بتواند جایگاه خود را در گردشگری ایران و جهان بیش از گذشته تثبیت کند.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همچنین با اشاره به ظرفیت گردشگری سلامت اصفهان گفت: زیرساخت‌های ایجادشده در حوزه سلامت می‌تواند اصفهان را به یکی از مقاصد مهم گردشگری سلامت در منطقه تبدیل کند و باید از این ظرفیت برای جذب گردشگران سلامت از نقاط مختلف جهان استفاده کرد.

صالحی امیری سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری را فراتر از ساخت بنا و ایجاد تأسیسات دانست و اظهار کرد: سرمایه‌گذار را نباید صرفاً با پول، بنا، سازه، شیشه، خشت و آهن تعریف کرد، بلکه سرمایه‌گذار انسانی باوجدان، وطن‌دوست و دغدغه‌مند است که برای توسعه کشور در این سرزمین می‌ماند و سرمایه خود را به کار می‌گیرد.

وی با اشاره به شرایط کشور و جنگ اخیر افزود: سرمایه‌گذاران ایران در کنار مردم قرار دارند و در جنگ و صلح، در سوگ و نشاط مردم شریک هستند و حضور آنان در عرصه سرمایه‌گذاری، بخشی از روند توسعه کشور است.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تأکید بر نقش اصفهان در گردشگری و میراث فرهنگی کشور گفت: اصفهان باید روایت شود و این روایت نباید به تصویر سازمان‌ها، بناها، خیابان‌ها و جاده‌ها محدود شود؛ زیرا اصفهان روایت یک تمدن و مجموعه‌ای از ارزش‌های تاریخی و فرهنگی ایران است.

صالحی امیری همچنین با اشاره به سرمایه‌گذاری انجام‌شده در بخش گردشگری استان، توسعه این بخش را مستلزم هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف دانست و گفت: ظرفیت‌های موجود در اصفهان نشان می‌دهد این استان می‌تواند در حوزه گردشگری، گردشگری سلامت و میراث فرهنگی نقش مؤثرتری در سطح ملی و بین‌المللی ایفا کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم انسجام مدیریتی در استان اصفهان اظهار کرد: دولت معتقد است راه عبور از شرایط سخت، انسجام، وفاق، همدلی و هم‌نوایی است و همه دستگاه‌ها، مدیران، نمایندگان، نخبگان و سرمایه‌گذاران باید در یک جغرافیا و در یک مسیر برای حل مسائل مردم حرکت کنند.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افزود: اصفهان امروز فرصت مهمی برای حل مشکلات و توسعه در اختیار دارد و باید از ظرفیت انسجام موجود برای پیشبرد برنامه‌های استان استفاده شود.

صالحی امیری همچنین با اشاره به سیاست دولت در حمایت از مقاومت گفت: حمایت حداکثری از مقاومت یکی از راهبردهای دولت است و ایران در برابر دشمنان ملت ایستادگی می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم بیان کرد: دولت نسبت به مشکلات موجود، از جمله گرانی، تورم، معیشت و اشتغال آگاه است و تمام توان خود را برای کاهش مشکلات و رفع موانع به کار گرفته است.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در ادامه به طرح تبدیل مجموعه ریسباف اصفهان به یک مجموعه فرهنگی بزرگ اشاره کرد و گفت: این مجموعه با مساحتی حدود ۶۹ هزار مترمربع و انتقال سند آن به نام وزارت میراث فرهنگی، می‌تواند به بزرگ‌ترین سازه فرهنگی ایران تبدیل شود.

صالحی امیری افزود: در روزهای اخیر درباره آینده این مجموعه با استادان و مسئولان مرتبط توافق‌هایی انجام شده است تا ریسباف در قلب اصفهان به یک مجموعه بزرگ فرهنگی و تمدنی تبدیل شود و در تراز میراث تاریخی و تمدنی ایران قرار گیرد.

وی تأکید کرد: برای تحقق این هدف، باید یک برنامه منسجم و ساختار مدیریتی مشخص شکل بگیرد تا این مجموعه به بهترین شکل ممکن احیا و در اختیار مردم اصفهان و نسل‌های آینده قرار گیرد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خاطرنشان کرد: ریسباف می‌تواند به عنوان هدیه‌ای فرهنگی به مردم اصفهان، بخشی از آینده فرهنگی و تمدنی این شهر را شکل دهد و به یک سرمایه ماندگار برای نسل‌های آینده ایران تبدیل شود.