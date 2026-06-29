به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی‌امیری صبح دوشنبه در سی‌وهفتمین نشست شورای راهبردی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی که با حضور مهدی جمالی‌نژاد استاندار اصفهان و اعضای شورا برگزار شد، با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، به شرایط حساس منطقه و تحولات جاری عرصه بین‌الملل اشاره کرد و گفت: کشور در مقطعی مهم و تعیین‌کننده قرار دارد و تمامی تصمیم‌گیری‌ها باید در راستای تأمین آرامش، ثبات، امنیت و پاسداری از منافع ملی انجام شود.

وی با اشاره به تحولات اخیر حوزه سیاست خارجی، نقش گفت‌وگو و دیپلماسی را در پیشبرد منافع ملی حائز اهمیت دانست و افزود: بهره‌گیری از خرد جمعی و حرکت در مسیر اجماع، زمینه‌ساز ارتقای کیفیت تصمیم‌سازی و افزایش کارآمدی نظام حکمرانی خواهد بود.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سرمایه اجتماعی را یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتدار ملی برشمرد و اظهار کرد: حضور مؤثر مردم در عرصه‌های مختلف و شکل‌گیری سرمایه اجتماعی گسترده، ظرفیتی ارزشمند برای توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور محسوب می‌شود که باید به درستی از آن بهره گرفت.

وی با اشاره به بازتاب رویدادهای اخیر ایران در مجامع جهانی اظهار کرد: تصویری که امروز از ایران در افکار عمومی جهان شکل گرفته، نسبت به گذشته دستخوش تغییرات قابل توجهی شده است. در جریان نشست‌ها و اجلاس‌های بین‌المللی حوزه گردشگری، بسیاری از کشورها با ملت ایران ابراز همدلی کردند و شماری از اندیشمندان و نخبگان جهانی نیز بر جایگاه و ظرفیت‌های قدرت نرم ایران تأکید داشتند.

صالحی‌امیری ادامه داد: مسئولیت دولت و نخبگان جامعه، تبیین واقعیت‌ها، تقویت امید اجتماعی و حفظ انسجام ملی است؛ زیرا مردم ایران بیش از هر چیز خواهان امنیت، آرامش، ثبات و برخورداری از زندگی آبرومندانه هستند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به منافع ملی، جامعه و نظام حکمرانی اظهار کرد: حفظ ایران بزرگ، صیانت از جامعه و تأمین زیست شرافتمندانه مردم باید در صدر اولویت‌های کشور قرار گیرد و تمامی ظرفیت‌ها در مسیر تحقق این اهداف به کار گرفته شود.

وزیر میراث‌فرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه ممتاز اصفهان در تاریخ و فرهنگ ایران اشاره کرد و گفت: اصفهان یکی از مهم‌ترین کانون‌های تمدنی کشور و قطب گردشگری و صنایع‌دستی ایران است و بخش مهمی از هویت تاریخی و فرهنگی ایران در این استان تجلی یافته است.

وی با تقدیر از اقدامات استاندار اصفهان اظهار کرد: مهدی جمالی‌نژاد از مدیران توانمند کشور است که با رویکرد توسعه‌محور، ظرفیت‌های گسترده این استان را در مسیر رشد و شکوفایی قرار داده است.

صالحی‌امیری همچنین با اشاره به اهمیت مجموعه تاریخی ریسباف اظهار کرد: این مجموعه از ارزشمندترین ظرفیت‌های فرهنگی کشور به شمار می‌رود و باید با برنامه‌ریزی مناسب به بزرگ‌ترین سایت‌موزه ایران با استانداردهای بین‌المللی تبدیل شود.

وی افزود: وزارت میراث‌فرهنگی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، جلب مشارکت بخش خصوصی و همراهی مدیریت استان، روند احیا و بازآفرینی ریسباف را با جدیت دنبال خواهد کرد تا این مجموعه پس از سال‌ها بلاتکلیفی و مهجوریت، به یکی از مهم‌ترین مراکز روایت تاریخ، فرهنگ و تمدن ایرانی تبدیل شود.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خاطرنشان کرد: راه‌اندازی سایت‌موزه بزرگ ریسباف، اقدامی ماندگار در تقویت جایگاه فرهنگی اصفهان خواهد بود و می‌تواند به عنوان هدیه‌ای ارزشمند برای مردم فرهنگ‌دوست این استان به یادگار بماند.