به گزارش خبرگزاری مهر، انوشیروان محسنی‌بندپی، در نشست شورای راهبردی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد که در بیت آیت‌الله شهید صدوقی برگزار شد، یزد را استانی پیشرو در بهره‌گیری از کمک‌های فنی و اعتباری توصیف کرد و گفت: یزد نخستین استانی بود که موافقت‌نامه‌های مالی مرتبط در این حوزه را مبادله کرد و بستر انگیزه‌بخشی برای حضور و فعالیت سرمایه‌گذاران را فراهم آورد.

وی با اشاره به عملکرد یزد در حوزه توسعه گردشگری افزود: این استان همچنین در فراهم سازی سفرهای ارزان و مقرون به‌صرفه جزو استان‌های پیشرو بوده و با تخصیص بیش از ۲۰ درصد از تسهیلات تبصره ۱۵، نقش مؤثری در توسعه بوم‌گردی‌ها ایفا کرده است.

محسنی‌بندپی در ادامه، شورای راهبردی را «اتاق فکر» وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خواند و اظهار کرد: این شورا اکنون شرایطی را فراهم کرده است که بیش از هزار نفر از نخبگان این حوزه، بر اساس اولویت‌بندی امور، یاری‌گر وزارتخانه باشند.

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای رونق گردشگری کشور در فروردین‌ماه امسال، با وجود قرار گرفتن کشور در بحبوحه جنگ، تصریح کرد: از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم، سه اولویت اصلی وزارتخانه شامل «ارتقای جایگاه گردشگری در نظام حکمرانی»، «تقویت دیپلماسی بین‌المللی» و «تسهیل فرایندهای سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری» در دستور کار قرار گرفته است.

وی با تأکید بر ضرورت رونق‌بخشی به گردشگری در دوران پساجنگ، بازسازی برند ملی، تنوع‌بخشی به ظرفیت‌های گردشگری، تقویت بازاریابی، تمرکز بر توسعه گردشگری خارجی با تکیه بر هویت ایرانی، بهره‌گیری از ظرفیت خرد جمعی و طراحی محصولات متناسب با سلایق و نیازهای مخاطبان را از جمله الزامات این مسیر برشمرد.