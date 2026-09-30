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۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۷

بندپی: سند راهبردی اقدامات ویژه گردشگری برای شرایط جنگ و صلح تدوین شد

بندپی: سند راهبردی اقدامات ویژه گردشگری برای شرایط جنگ و صلح تدوین شد

اصفهان-معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی از تدوین سند راهبردی اقدامات ویژه گردشگری برای مدیریت شرایط جنگ و صلح خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی ظهر چهارشنبه در آیین تجلیل از فعالان صنعت گردشگری استان اصفهان که به مناسبت روز جهانی گردشگری برگزار شد، اظهار کرد: گردشگری صنعتی زنجیره‌ساز است که آثار آن تنها به درآمد ارزی و اشتغال محدود نمی‌شود و می‌تواند در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سلامت روان، امنیت و صلح اثرگذار باشد.

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده اصفهان در حوزه گردشگری افزود: اصفهان نگین تمدن، فرهنگ، تاریخ و گردشگری سلامت کشور است و مجموعه ظرفیت‌های این استان امکان آن را فراهم کرده که گردشگری به عنوان یکی از ارکان مهم توسعه اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: یکی از ظرفیت‌های مهم اصفهان، گردشگری سلامت است و با توجه به اقداماتی که در این حوزه انجام شده، امکان ارائه خدمات سلامت با ابعاد بین‌المللی در این استان وجود دارد.

لزوم حرکت به سمت گردشگری نوین و استفاده از ظرفیت‌های دیجیتال و هوش مصنوعی

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به نقش هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین در گردشگری تصریح کرد: حرکت به سمت گردشگری نوین و استفاده از ظرفیت‌های دیجیتال و هوش مصنوعی، یکی از مسیرهای مهم بازطراحی گردشگری است و در اصفهان نیز با همکاری معاونت گردشگری استان و فعالان این حوزه، این مسیر در حال پیگیری است.

بندپی با اشاره به میزبانی اصفهان از برخی رویدادهای مهم گردشگری اظهار کرد: مجموعه ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی، سلامت و تمدنی اصفهان این استان را به یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری کشور تبدیل کرده و مدیریت استان نیز در حال فراهم کردن بسترهای لازم برای استفاده حداکثری از این ظرفیت‌هاست.

وی با اشاره به برگزاری جنگ و تأثیر آن بر فعالیت‌های گردشگری کشور گفت: اصفهان در جریان جنگ در خط مقدم صحنه‌های نبرد و دفاع کشور قرار داشت، اما فعالان صنعت گردشگری با پایداری، تاب‌آوری و استمرار فعالیت خود اجازه ندادند چرخه این صنعت متوقف شود.

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ادامه داد: در شرایط جنگ، فعالان گردشگری با همدلی، هم‌اندیشی و همکاری با بخش دولتی، بخش خصوصی، انجمن‌ها و تشکل‌های حرفه‌ای توانستند مسیر ارائه خدمات گردشگری را حفظ کنند و این تاب‌آوری از سرمایه‌های مهم صنعت گردشگری کشور است.

محسنی بندپی با اشاره به وضعیت مراکز اقامتی کشور و اصفهان گفت: بر اساس گزارش ارائه‌شده از سوی فعالان گردشگری، از مردادماه ضریب اشغال تخت‌های اقامتی در برخی مراکز از ۷۵ و ۸۰ درصد عبور کرده است و این موضوع نشان می‌دهد تقاضای سفر و فعالیت گردشگری در کشور با وجود شرایط دشوار ادامه داشته است.

وی افزود: استمرار فعالیت گردشگری در چنین شرایطی حاصل برنامه‌ریزی، طراحی سناریوهای مختلف و همکاری میان دولت و بخش خصوصی است و لازم است این تجربه برای شرایط مختلف در ساختار مدیریت گردشگری مورد استفاده قرار گیرد.

سند راهبردی اقدامات ویژه معاونت گردشگری تدوین شد

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به تدوین سند راهبردی اقدامات ویژه معاونت گردشگری گفت: برای شرایط مختلف، از جمله دوره جنگ و دوره صلح، سناریوهای اجرایی و اقدامات ویژه در حوزه گردشگری پیش‌بینی شده و این مجموعه در قالب سند راهبردی اقدامات ویژه معاونت گردشگری تدوین و منتشر شده است.

وی یکی از محورهای اصلی برنامه‌های گردشگری داخلی را تحریک تقاضا دانست و اظهار کرد: برگزاری رویدادها و طراحی برنامه‌های متنوع برای رونق سفرهای داخلی از جمله سیاست‌های مورد توجه معاونت گردشگری است و در هفته گردشگری امسال ۱۱۶ رویداد در سراسر کشور برگزار می‌شود.

محسنی بندپی با اشاره به برگزاری جشنواره غذا در اصفهان تصریح کرد: هدف از برگزاری رویدادها تنها برگزاری یک برنامه نیست، بلکه باید اثربخشی آنها در جذب گردشگر، افزایش ماندگاری، رونق کسب‌وکارهای گردشگری و تقویت اقتصاد مقصد سنجیده شود.

وی افزود: در رویدادهای گردشگری باید از ظرفیت‌های موجود برای افزایش ورود گردشگران به مقصد استفاده کرد و تجربه برگزاری رویدادهایی مانند جشنواره غذا در اصفهان می‌تواند مبنای برنامه‌ریزی برای جذب جمعیت و گردشگران بیشتر در دوره‌های بعدی قرار گیرد.

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به ظرفیت گردشگری خارجی کشور گفت: چرخه گردشگری خارجی نیز متوقف نشده و در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۵ حدود یک میلیون و ۶ هزار گردشگر خارجی وارد کشور شده‌اند.

وی ادامه داد: یکی از اولویت‌های مهم در گردشگری خارجی، افزایش ماندگاری گردشگران و طولانی‌تر کردن مدت اقامت آنهاست تا استفاده از ظرفیت‌های متنوع گردشگری کشور به حداکثر برسد.

محسنی بندپی گردشگری سلامت و گردشگری زیارت را از حوزه‌هایی دانست که از ظرفیت قابل توجهی برای تداوم فعالیت برخوردارند و گفت: این حوزه‌ها به دلیل برخورداری از ویژگی‌های تخصصی، فرهنگی و معنوی، می‌توانند در توسعه گردشگری خارجی و حفظ جریان سفر در شرایط مختلف نقش مؤثری داشته باشند.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاران گردشگری اظهار کرد: سرمایه‌گذاری در گردشگری تنها با هدف کسب منفعت اقتصادی انجام نمی‌شود و بخش مهمی از سرمایه‌گذاران این حوزه دغدغه اشتغال، توسعه مقصد و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و گردشگری کشور را دارند.

سرمایه‌گذار گردشگری باید مورد احترام و حمایت قرار گیرد

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افزود: سرمایه‌گذار گردشگری باید مورد احترام و حمایت قرار گیرد و مجموعه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خود را در کنار سرمایه‌گذاران و فعالان این صنعت می‌داند.

محسنی بندپی همچنین با اشاره به موضوع معافیت مالیاتی مطرح‌شده در این نشست گفت: موضوع مربوط به ماده ۸۳ و اختلاف برداشت درباره معافیت مالیاتی فعالان گردشگری مطرح شده و رئیس‌جمهوری دستور داده است سازوکار لازم برای بررسی و حل این مسئله شکل بگیرد تا قانون در حوزه گردشگری به شکل مؤثر و نهادینه اجرا شود.

وی با تأکید بر نقش تشکل‌ها و بخش خصوصی در مدیریت گردشگری گفت: گردشگری بدون مشارکت فعال بخش خصوصی، انجمن‌ها، تشکل‌های حرفه‌ای، مراکز اقامتی، دفاتر خدمات مسافرتی، مؤسسات آموزشی، بوم‌گردی‌ها و مجموعه‌های بین‌راهی نمی‌تواند به ظرفیت واقعی خود دست پیدا کند.

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خاطرنشان کرد: اصفهان در بسیاری از حوزه‌های گردشگری پیشرو است و ظرفیت‌های این استان باید با رویکردی جامع، تجربه‌محور و مبتنی بر بازارهای جدید در سطح ملی و بین‌المللی معرفی شود.

اصفهان می‌تواند پیام‌دهنده صلح، آرامش و امنیت کشور به جهانیان باشد

محسنی بندپی با اشاره به جایگاه اصفهان در دیپلماسی گردشگری گفت: اصفهان می‌تواند نماینده ظرفیت‌های فرهنگی و تمدنی ایران و پیام‌دهنده صلح، آرامش و امنیت کشور به جهانیان باشد و برگزاری رویدادهای بین‌المللی در این استان فرصت مهمی برای معرفی توانمندی‌های گردشگری ایران فراهم می‌کند.

وی تأکید کرد: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و معاونت گردشگری در کنار مدیریت استان اصفهان، اداره کل میراث فرهنگی و فعالان بخش خصوصی قرار دارند تا از ظرفیت‌های موجود برای توسعه گردشگری استان استفاده شود.

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با قدردانی از مدیریت استان، اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اصفهان و فعالان بخش خصوصی گفت: هم‌افزایی میان دولت و بخش خصوصی می‌تواند زمینه استفاده حداکثری از فرصت‌های موجود برای توسعه گردشگری اصفهان و معرفی ظرفیت‌های این استان در سطح بین‌المللی را فراهم کند.

کد مطلب 6963572

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