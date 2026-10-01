احداث نیروگاه خورشیدی در خمین برای توانمندسازی ۳۰۰ مددجو

محمدعلی اله دادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پروژه نیروگاه خورشیدی خمین، یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های تجمیعی حمایتی در سطح سازمان بهزیستی کشور است.

وی افزود: برای احداث نیروگاه خورشیدی یک و نیم مگاواتی خمین، مبلغ یک هزار و ۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای بهزیستی شهرستان خمین در نظر گرفته شده است.

مدیر کل بهزیستی استان مرکزی گفت: این طرح با هدف ایجاد درآمد پایدار و تقویت فرآیند توانمندسازی، زمینه بازتوانی و بهره‌مندی حدود ۳۰۰ نفر از زنان سرپرست خانوار، افراد دارای ضایعه نخاعی و افراد دارای معلولیت شدید را فراهم خواهد کرد.

اله دادی تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود هر یک از مددجویان عضو طرح در ماه‌های نخست، ماهانه ۴ تا ۶ میلیون تومان از محل فروش برق درآمد داشته باشند و این رقم با افزایش نرخ انرژی و قراردادهای جدید خرید تضمینی، در سال‌های آینده افزایش یابد.

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی تاکید کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، بخشی از درآمد حاصل از فروش برق برای بازپرداخت تسهیلات خرید پنل‌های خورشیدی اختصاص می‌یابد و در ادامه، منافع حاصل از تجهیزات و فروش برق به مددجویان تعلق خواهد گرفت.

وی افزود: تجهیزات نیروگاه و عواید حاصل از آن نیز مطابق ضوابط و قراردادهای مربوط، به مدت ۲۰ سال در اختیار جامعه هدف قرار می‌گیرد.

اله دادی بیان کرد: برآوردهای اولیه حاکی از آن است که این طرح در سال نخست حدود ۲۰ میلیارد تومان درآمد برای مددجویان ایجاد می‌کند و به توسعه اشتغال پایدار و توانمندسازی اقتصادی جامعه هدف کمک خواهد کرد.