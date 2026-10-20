ورود ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی به مدار تولید

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نیکویی بعدازظهر دوشنبه در آیین افتتاح یک نیروگاه‌ خورشیدی در اراک اظهار کرد: این استان با سهم یک و ۸۲ صدم درصد مساحت و جمعیت کشور، از نظر پتانسیل تابش خورشید در رتبه پنجم کشوری قرار دارد.

وی افزود: در بهمن‌ماه گذشته میثاق‌نامه احداث ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی طی سه سال میان استاندار و دستگاه‌های اجرایی به امضا رسید که اکنون در سال دوم این برنامه، ۱۰۰۰ مگاوات آن وارد مدار شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی با اشاره به افتتاح یک نیروگاه ۶ مگاواتی جدید افزود: این نیروگاه سالانه حدود ۱۰ میلیون کیلووات ساعت تولید برق دارد و بر اساس شاخص‌های بین‌المللی، به ازای هر کیلووات ظرفیت نیروگاه خورشیدی ۱.۶ دلار ارزش افزوده ایجاد می‌شود.

نیکویی ادامه داد: ارزش کل نیروگاه‌های ۱۰۰۰ مگاواتی استان نزدیک به ۳۸۰ میلیون دلار است و ارزش افزوده ایجاد شده در این حوزه از مرز یک میلیارد دلار فراتر رفته که مایه افتخار استان مرکزی است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی با قدردانی از همراهی دستگاه‌های اجرایی از جمله منابع طبیعی، محیط‌زیست، جهاد کشاورزی، امور اراضی، شبکه بانکی، سرمایه‌گذاران و مجریان طرح تصریح کرد: از مجموع ۱۴۰۰ نیروگاه خورشیدی در استان، ۲۴۰ مگاوات به صورت پراکنده توسط دولت سرمایه‌گذاری شده است.

وی با اشاره به رکوردهای بی‌سابقه استان مرکزی در سطح کشور بیان کرد: برای نخستین بار در ایران، میزان تولید نیروگاه‌های خورشیدی این استان از پیک بار مصرف پیشی گرفته است به طوری که در پنج شهرستان ، تولید انرژی خورشیدی بیش از پیک بار شبکه است و در چهار شهرستان، بیش از ۲۰ درصد انرژی مورد نیاز توزیع برق توسط نیروگاه‌های خورشیدی تأمین می‌شود که رکوردی کم‌نظیر در کشور به شمار می‌رود.

نیکویی دستاوردهای زیست‌محیطی و زیرساختی این طرح‌ها را برشمرد و گفت: با احداث این نیروگاه‌ها، ۱۵۱ میلیون مترمکعب در مصرف آب و ۱۸۵ میلیون مترمکعب در مصرف سوخت صرفه‌جویی شده و از انتشار ۳۸۳ هزار تن آلاینده‌های جوی جلوگیری به عمل آمده است، همچنین برای اتصال این نیروگاه‌ها به شبکه، نزدیک به ۲۰۰ کیلومتر شبکه احداث شده و ۱۵۰۰ مگاوات دیگر نیز در دست احداث است.

وی بیان کرد: طرح‌های دیگری نظیر احداث نیروگاه خورشیدی در ۱۶۰۰ مدرسه استان با همکاری نوسازی مدارس و شرکت برق در حال اجرا است.

نیکویی گفت: برای نخستین بار در کشور، به منظور توسعه انرژی‌های پاک، بین ۲ تا ۵ درصد افزایش سطح اشغال در ساختمان‌ها در ازای نصب نیروگاه خورشیدی در نظر گرفته شده که در همین چند ماه اخیر برای ۵۰۰ ساختمان با ظرفیت ۴ مگاوات برنامه‌ریزی شده است.