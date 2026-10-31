مشارکت ۳۰۰ مددجو در احداث نیروگاه خورشیدی ۲ مگاواتی در مرکزی

محمدعلی اله‌دادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رفع موانع اجرایی طرح نیروگاه خورشیدی مددجویان نیازمند تصمیم‌گیری استانی است.

وی با اشاره به موانع اجرایی طرح احداث نیروگاه‌های خورشیدی برای مددجویان افزود: در روند اجرای این طرح، به‌ویژه در زمینه انتخاب پیمانکار و شرکت مجری، با برخی مشکلات مواجه هستیم که نیازمند اتخاذ راهکار در سطح استان است.

اله‌دادی تصریح کرد: با توجه به اینکه مددجویان به‌صورت انفرادی امکان مراجعه و پیگیری مراحل اجرایی را ندارند، بهزیستی به نمایندگی از آنان فرآیند مناقصه و انتخاب پیمانکار را دنبال می‌کند.

وی ادامه داد: در همین راستا، پس از استعلام از پایتخت و با تأکید بر رعایت قانون معاملات، تلاش شده است روند انتخاب شرکت مجری مطابق ضوابط قانونی انجام شود.

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی تاکید کرد: در این طرح، ظرفیت احداث نیروگاه خورشیدی به میزان ۲ مگاوات پیش‌بینی شده که یک‌ونیم مگاوات آن در شهرستان خمین اجرا خواهد شد و حدود ۳۰۰ نفر از مددجویان نیز در این طرح مشارکت خواهند داشت.

وی افزود: سقف تسهیلات پیش‌بینی‌شده برای هر متقاضی ۳۵۰ میلیون تومان است، اما برخی شرکت‌های متقاضی اجرای طرح، مبالغی حدود ۴۰۰ میلیون تومان پیشنهاد می‌دهند که ۵۰ میلیون تومان بیشتر از سقف تسهیلات مصوب است و همین اختلاف، روند انتخاب شرکت و عقد قرارداد را با چالش مواجه کرده است.

اله‌دادی بیان کرد: ضروری است با برگزاری جلسه‌ای مشترک با حضور مسئولان استانی و شهرستانی، ابعاد اجرایی طرح بررسی و راهکار عملیاتی برای حل مشکل انتخاب پیمانکار و انعقاد قرارداد ارائه شود.

وی گفت: انتظار می‌رود با هماهنگی دستگاه‌های مسئول و اتخاذ تصمیمی در چارچوب ضوابط قانونی، موانع موجود برطرف شود تا زمینه تسریع در اجرای طرح، بهره‌مندی مددجویان از ظرفیت تولید انرژی خورشیدی و تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در این بخش فراهم شود.