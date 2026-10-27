گذر ظرفیت خورشیدی از یک هزار مگاوات؛ ۱۴۰۰ ساختگاه فعال در مرکزی

محمد بیات در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه استان مرکزی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی را گامی مؤثر در مسیر تقویت زیرساخت‌های انرژی و تحقق توسعه پایدار دانست.

وی اظهار کرد: ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی استان مرکزی از مرز یک‌هزار مگاوات عبور کرده و بیش از بار مصرفی این استان است و در حال حاضر، یک‌هزار و ۴۰۰ ساختگاه نیروگاه خورشیدی فعال و در حال توسعه در استان وجود دارد.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی افزود: استان مرکزی با برخورداری از سهم ۱۷ درصدی از ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی کشور، جایگاه قابل‌توجهی در توسعه تولید برق پاک دارد، این در حالی است که سهم این استان از مصرف برق کشور حدود ۲ و هفت دهم درصد است.

بیات با تأکید بر ضرورت توسعه هم‌زمان نیروگاه‌های خورشیدی و زیرساخت‌های شبکه برق بیان کرد: افزایش ظرفیت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر، در کنار تقویت شبکه، نقش مهمی در تأمین پایدار برق، مدیریت اوج بار و فراهم‌کردن بستر مناسب برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی دارد.

وی درباره روند توسعه انرژی خورشیدی در شهرستان خمین نیز گفت: هدف‌گذاری اولیه برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی در این شهرستان، ظرفیت ۶۵ مگاواتی است که تاکنون ۱۴ مگاوات آن به بهره‌برداری رسیده است.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی با قدردانی از تعامل و هم‌افزایی فرماندار خمین با اداره برق و منابع طبیعی در زمینه واگذاری زمین برای توسعه انرژی پاک اظهار کرد: در حال حاضر، نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۳۰ مگاوات در مرحله اتصال به شبکه قرار دارد و ظرفیت ۲۰۰ مگاوات دیگر نیز در حال تکمیل است.

بیات بر ضرورت حمایت حداکثری دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی از طرح‌های توسعه‌ای حوزه انرژی تأکید کرد و گفت: بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های خورشیدی و تقویت زیرساخت‌های شبکه برق، زمینه‌ساز ارتقای پایداری تأمین برق و پاسخ‌گویی به نیازهای مصرفی و صنعتی استان مرکزی خواهد بود.