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۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۰۵

محمدبیگی: برای جذب جوانان باید کار تشکیلاتی داشته باشیم

محمدبیگی: برای جذب جوانان باید کار تشکیلاتی داشته باشیم

قزوین- نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس گفت: جریان‌های انقلابی برای جذب نسل جوان و نوجوان باید با مخاطب‌شناسی و برنامه‌ریزی متناسب با نیازهای هر گروه، کار تشکیلاتی مؤثر انجام دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه محمدبیگی چهارشنبه شب در مجمع عمومی جبهه شریان شهرستان قزوین با اشاره به شرایط کشور اظهار کرد: در شرایط حساس کنونی که دشمن به دنبال برهم زدن نظم اجتماعی و آرامش اقتصادی جامعه است، حفظ وحدت و تقویت یکدیگر از وظایف جریان‌های انقلابی است.

وی افزود: اگر اختلاف موجهی با یکدیگر داریم، نباید آن را در شرایط فعلی به صورت علنی مطرح کنیم و باید مراقب باشیم اختلافات داخلی موجب تضعیف انسجام نشود.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مسائل مربوط به قوه قضائیه و پرونده‌های قضایی ادامه داد: ما مخالف اجرای قانون و عدالت نیستیم و اگر کسی مرتکب تشویش اذهان عمومی شده است، باید مسائل حقوقی او بررسی شود، اما انتظار داریم آرامش در قوه مقننه برقرار باشد و شأن و جایگاه نمایندگان مجلس مورد توجه قرار گیرد.

محمدبیگی با تأکید بر ضرورت توجه به وضعیت دانشگاه‌ها گفت: باید نسبت به وضعیت دانشگاه‌ها حساس باشیم و در تعامل با دانشجویان و دانشگاهیان برای آرام شدن فضای کشور تلاش کنیم.

وی ادامه داد: دانشجو باید بتواند حرف بزند و عقاید سیاسی خود را بیان کند، اما این موضوع باید با رعایت اصول، مطالبه‌گری صحیح، منطقی و خردمندانه و با تعامل باشد، نه تقابل، توهین و رفتارهای خارج از چارچوب.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت ارتباط بیشتر با نسل نوجوان و جوان عنوان کرد: باید در مدارس و آموزش و پرورش حضور پیدا کنیم و معلمان و سخنرانان توانمند با نسل نوجوان و جوان گفت‌وگو و آنها را آموزش دهند.

محمدبیگی افزود: جریان‌های اجتماعی مانند شبکه راهبردی یاران انقلاب امروز فرصت مناسبی برای جذب جوانان و نوجوانان و حضور پیشکسوتان در کنار جوانانی است که می‌خواهند فعالیت اجتماعی، تشکیلاتی و شبکه‌ای داشته باشند.

وی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی موجود گفت: طیف‌های مختلفی که در چارچوب جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کنند، می‌توانند ظرفیت خود را در بسیج، گروه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، فعالیت‌های جهادی، مواسات و خدمت‌رسانی کنار یکدیگر قرار دهند.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: امروز به کار تشکیلاتی همراه با مخاطب‌شناسی و مهندسی مخاطب نیاز داریم؛ باید مخاطبان را دسته‌بندی و برای هر گروه و هر جایگاه برنامه ویژه‌ای داشته باشیم.

محمدبیگی گفت: باید با پیشکسوتان به سراغ جوانان برویم، به آنها آموزش بدهیم و فرزندانمان را خودمان در آغوش بگیریم؛ مبادا رفتار یا بداخلاقی ما باعث شود فرزندانمان از آغوش ما به سمت دشمن و رسانه‌های دشمن بروند.

وی با بیان اینکه «جنگ امروز جنگ ترکیبی است»، خاطرنشان کرد: در حوزه اقتصاد نیز باید از ظرفیت مردم و شبکه‌های اجتماعی برای ارائه راهکار استفاده شود و اگر کارشناسان و مردم راه‌حل‌هایی برای مشکلات اقتصادی دارند، این پیشنهادها به دولت، دستگاه‌های اجرایی، نهادهای نظارتی و نمایندگان منتقل و در مسیر حل مسائل کشور به کار گرفته شود.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی افزود: در حوزه فرهنگ، اجتماع، اقتصاد، سیاست و دیپلماسی خارجی، نیازمند تعامل دوطرفه با مردم هستیم؛ چراکه صاحب این انقلاب مردم هستند.

محمدبیگی در پایان تأکید کرد: مسئولان نباید مردم و نیازهای آنان را نادیده بگیرند و باید نسبت به مسائل اقتصادی، گرانی، نیازهای مردم و همچنین احترام به شهدا و امام شهدا توجه داشته باشند.

کد مطلب 6964106

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