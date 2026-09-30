محمدبیگی: برای جذب جوانان باید کار تشکیلاتی داشته باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه محمدبیگی چهارشنبه شب در مجمع عمومی جبهه شریان شهرستان قزوین با اشاره به شرایط کشور اظهار کرد: در شرایط حساس کنونی که دشمن به دنبال برهم زدن نظم اجتماعی و آرامش اقتصادی جامعه است، حفظ وحدت و تقویت یکدیگر از وظایف جریان‌های انقلابی است.

وی افزود: اگر اختلاف موجهی با یکدیگر داریم، نباید آن را در شرایط فعلی به صورت علنی مطرح کنیم و باید مراقب باشیم اختلافات داخلی موجب تضعیف انسجام نشود.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مسائل مربوط به قوه قضائیه و پرونده‌های قضایی ادامه داد: ما مخالف اجرای قانون و عدالت نیستیم و اگر کسی مرتکب تشویش اذهان عمومی شده است، باید مسائل حقوقی او بررسی شود، اما انتظار داریم آرامش در قوه مقننه برقرار باشد و شأن و جایگاه نمایندگان مجلس مورد توجه قرار گیرد.

محمدبیگی با تأکید بر ضرورت توجه به وضعیت دانشگاه‌ها گفت: باید نسبت به وضعیت دانشگاه‌ها حساس باشیم و در تعامل با دانشجویان و دانشگاهیان برای آرام شدن فضای کشور تلاش کنیم.

وی ادامه داد: دانشجو باید بتواند حرف بزند و عقاید سیاسی خود را بیان کند، اما این موضوع باید با رعایت اصول، مطالبه‌گری صحیح، منطقی و خردمندانه و با تعامل باشد، نه تقابل، توهین و رفتارهای خارج از چارچوب.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت ارتباط بیشتر با نسل نوجوان و جوان عنوان کرد: باید در مدارس و آموزش و پرورش حضور پیدا کنیم و معلمان و سخنرانان توانمند با نسل نوجوان و جوان گفت‌وگو و آنها را آموزش دهند.

محمدبیگی افزود: جریان‌های اجتماعی مانند شبکه راهبردی یاران انقلاب امروز فرصت مناسبی برای جذب جوانان و نوجوانان و حضور پیشکسوتان در کنار جوانانی است که می‌خواهند فعالیت اجتماعی، تشکیلاتی و شبکه‌ای داشته باشند.

وی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی موجود گفت: طیف‌های مختلفی که در چارچوب جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کنند، می‌توانند ظرفیت خود را در بسیج، گروه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، فعالیت‌های جهادی، مواسات و خدمت‌رسانی کنار یکدیگر قرار دهند.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: امروز به کار تشکیلاتی همراه با مخاطب‌شناسی و مهندسی مخاطب نیاز داریم؛ باید مخاطبان را دسته‌بندی و برای هر گروه و هر جایگاه برنامه ویژه‌ای داشته باشیم.

محمدبیگی گفت: باید با پیشکسوتان به سراغ جوانان برویم، به آنها آموزش بدهیم و فرزندانمان را خودمان در آغوش بگیریم؛ مبادا رفتار یا بداخلاقی ما باعث شود فرزندانمان از آغوش ما به سمت دشمن و رسانه‌های دشمن بروند.

وی با بیان اینکه «جنگ امروز جنگ ترکیبی است»، خاطرنشان کرد: در حوزه اقتصاد نیز باید از ظرفیت مردم و شبکه‌های اجتماعی برای ارائه راهکار استفاده شود و اگر کارشناسان و مردم راه‌حل‌هایی برای مشکلات اقتصادی دارند، این پیشنهادها به دولت، دستگاه‌های اجرایی، نهادهای نظارتی و نمایندگان منتقل و در مسیر حل مسائل کشور به کار گرفته شود.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی افزود: در حوزه فرهنگ، اجتماع، اقتصاد، سیاست و دیپلماسی خارجی، نیازمند تعامل دوطرفه با مردم هستیم؛ چراکه صاحب این انقلاب مردم هستند.

محمدبیگی در پایان تأکید کرد: مسئولان نباید مردم و نیازهای آنان را نادیده بگیرند و باید نسبت به مسائل اقتصادی، گرانی، نیازهای مردم و همچنین احترام به شهدا و امام شهدا توجه داشته باشند.