به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه محمدبیگی بعدازظهر سه‌شنبه در نشست شورای اداری استان قزوین اظهار کرد: پرونده‌های ارتقای تقسیمات کشوری استان باید با جدیت دنبال شود، چراکه قزوین یکی از آخرین استان‌های کشور در این زمینه است.

وی افزود: با وجود جمعیتی نزدیک به یک میلیون نفر، استان قزوین تنها سه شهرستان دارد و پهناوری و پیچیدگی مناطق مختلف استان، از جمله کوهین، طارم سفلی، الموت بزرگ، محمدیه، اقبالیه و آقابابا، ضرورت بازنگری در تقسیمات کشوری را دوچندان کرده است.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس ادامه داد: حتی اگر تعداد نمایندگان استان افزایش پیدا کند، بدون ایجاد ساختارهای اداری متناسب با وسعت مناطق، مشکلات حوزه‌هایی مانند سلامت و زیرساخت‌ها در مناطق محروم همچنان باقی خواهد ماند.

محمدبیگی تصریح کرد: ارتقای تقسیمات کشوری در برخی مناطق قزوین اگرچه ممکن است در نگاه نخست یک موضوع اداری به نظر برسد، اما در استان ما می‌تواند به تأمین امنیت و حل بخشی از مشکلات امنیتی نیز کمک کند.

وی با اشاره به مصوبه افزایش تعداد نمایندگان مجلس گفت: یک نماینده به سهم استان قزوین در مجلس اضافه شده و لازم است حوزه انتخابیه البرز و آبیک از حوزه انتخابیه پهناور قزوین جدا شود.

محمدبیگی از دولت خواست از این موضوع حمایت کند و افزود: افزایش تعداد نمایندگان و اصلاح حوزه‌های انتخابیه می‌تواند موجب افزایش قدرت پیگیری مسائل مردم در سطح ملی شود.

درخواست مشارکت شهرداری‌ها در توسعه خدمات سلامت

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز همچنین خواستار مشارکت شهرداری‌ها در حوزه سلامت شد و گفت: انتظار داریم شهرداری‌ها در تأمین سلامت مردم و ایجاد کلینیک‌ها و درمانگاه‌های شهرداری مشارکت بیشتری داشته باشند.

وی همچنین بر ضرورت تأمین دو دستگاه نردبان ۶۴ متری، تقویت ناوگان تاکسیرانی و حمایت از طرح‌های توسعه حمل‌ونقل استان تأکید کرد.

محمدبیگی با اشاره به ظرفیت متروی هشتگرد-قزوین اظهار کرد: انتظار داریم پنج شهرداری استان در این طرح مشارکت سرمایه‌گذاری داشته باشند تا زمینه اجرای این پروژه و توسعه حمل‌ونقل ریلی استان فراهم شود.

تأکید محمدبیگی بر توسعه فضاهای ورزشی و خدمات مادر و کودک

وی توسعه فضاهای اختصاصی ورزش بانوان و دختران را از دیگر مطالبات استان عنوان کرد و افزود: ایجاد فضاهای ویژه مادر و کودک و توجه به نیازهای خانواده‌ها نیز باید در برنامه‌های مدیریت شهری مورد توجه قرار گیرد.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس همچنین خواستار توجه به انتخاب قزوین به عنوان «شهر دوستدار کودک» شد و گفت: این موضوع می‌تواند زمینه توسعه خدمات شهری متناسب با نیاز کودکان و خانواده‌ها را فراهم کند.

اجرای قانون عفاف و حجاب موجب دو دستگی نمی‌شود

محمدبیگی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع عفاف و حجاب گفت: وزارت کشور باید به تکالیف قانونی خود در حوزه عفاف و حجاب توجه جدی داشته باشد و اجرای این قوانین را با جدیت دنبال کند.

وی افزود: قوانین متعددی در حوزه عفاف و حجاب از سال ۱۳۶۰ تاکنون در کشور تصویب شده و دستگاه‌های مختلف وظایفی در این زمینه بر عهده دارند.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس تصریح کرد: اجرای قوانین عفاف و حجاب موجب ایجاد دو دستگی در جامعه نمی‌شود، بلکه می‌تواند در مسیر تقویت وحدت و انسجام اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

محمدبیگی خواستار حمایت از تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه عفاف و حجاب شد و گفت: حمایت از امر به معروف و نهی از منکر، پشتیبانی از ضابطان قضایی و حمایت از نیروی انتظامی در برخورد با مظاهر علنی فساد باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به شرایط فرهنگی و اجتماعی کشور خاطرنشان کرد: جنگ علیه خانواده همچنان ادامه دارد و بخشی از پروژه جنگ ترکیبی علیه جمهوری اسلامی ایران است؛ بنابراین باید از نهاد خانواده صیانت کرد.

محمدبیگی در پایان از مدیران استان در حوزه سرمایه‌گذاری، مسکن و بخش خصوصی و همچنین اتاق بازرگانی به دلیل همراهی با مجموعه مدیریت استان قدردانی کرد و گفت: کسب رتبه‌های برتر در این حوزه‌ها موجب رضایت و خرسندی مردم استان شده است.