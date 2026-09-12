محمدبیگی: «جمعیت، راه و سلامت» باید سه اولویت قزوین باشد

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه محمدبیگی پیش از ظهر شنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی استان قزوین با اشاره به مطالعات گردشگری الموت اظهار کرد: الموت ظرفیت بسیار بالایی دارد و به عنوان نماینده مردم این منطقه افتخار می‌کنم که مطالعات گردشگری الموت در برنامه‌های استان قرار گرفته است و از این بابت تشکر می‌کنم.

وی ادامه داد: با این حال، در شرایطی که کشور درگیر جنگ است، مناطق بخش مرکزی الموت همچنان با مشکلاتی مانند راه و آب مواجه هستند. موضوع آب مورد توجه قرار گرفته که جای تشکر دارد، اما حتماً باید برای راه این مناطق نیز طرح و برنامه مشخصی داشته باشیم.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس با بیان اینکه بیشترین مراجعه مردم به دفاتر نمایندگان مربوط به مشکلات راه است، گفت: استان قزوین از استان‌های ضعیف کشور در حوزه راه است و مردم با مشکلات جدی در این زمینه مواجه هستند.

محمدبیگی با تأکید بر ضرورت انجام پژوهش برای حل مشکلات زیرساختی استان افزود: با وضعیت بودجه‌ای موجود، قیمت قیر و هزینه‌های پیمانکاری، اگر برنامه و پژوهش دقیقی برای راه نداشته باشیم، شاید تا ۵۰ سال دیگر نیز نتوانیم مشکلات راه‌های استان را به‌طور کامل برطرف کنیم.

وی تصریح کرد: راه وقتی درست شود، بسیاری از مسائل دیگر نیز به دنبال آن حل خواهد شد و انتظار داشتم حوزه راه در اولویت برنامه‌ریزی استان قرار گیرد.

جمعیت؛ مسئله‌ای با فرصت محدود

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس در ادامه با اشاره به وضعیت جمعیتی استان گفت: انتظار دیگر من این بود که حوزه سلامت نیز در اولویت قرار گیرد؛ چراکه وضعیت سلامت خوبی نداریم و یکی از مؤلفه‌های مهم آن، مسئله جمعیت است.

وی افزود: قزوین جزو هفت یا هشت استان ضعیف کشور از نظر جمعیتی است و در شرایط فعلی باید این موضوع را جدی بگیریم.

محمدبیگی با اشاره به شاخص‌های تعیین اولویت پروژه‌های استان عنوان کرد: در شاخص‌ها، شدت و عمق مسئله، فوریت زمانی حل مسئله، اثرگذاری راهبردی، قابلیت بهره‌برداری، نوآوری و انطباق با اسناد بالادستی و بازرسی مورد توجه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: ما چهار نفر در مجلس با همکاری یکدیگر این شاخص‌ها را در حوزه فرهنگی، اجتماعی و خانواده تدوین کردیم و خوشبختانه در بحث مسائل ازدواج جوانان نیز در برنامه استان توجه خوبی صورت گرفته است.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس با تأکید بر فوریت مسئله جمعیت گفت: در حوزه جمعیت فقط ۱۰ تا ۱۵ سال فرصت داریم و اگر امروز برای جمعیت پژوهش انجام ندهیم و راه‌حل پیدا نکنیم، در آینده با مشکلات بسیار خطرناکی مواجه خواهیم شد.

وی افزود: موضوع جمعیت اتباع خارجی نیز در پژوهش‌ها مورد توجه قرار گرفته و نتایج این مطالعات ارائه شده است. از این بابت تشکر می‌کنم، اما همچنان لازم است این پژوهش‌ها ادامه پیدا کند.

محمدبیگی تأکید کرد: بحث سلامت جمعیت، ارتقای سلامت مادر، کودک و خانواده است و این موضوع باید در برنامه‌ریزی‌های استان جایگاه جدی داشته باشد.

انتقاد از اولویت‌های حوزه سلامت

وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از وضعیت برخی پروژه‌های درمانی استان گفت: روز گذشته از یک بیمارستان ۷۰۰ تختخوابی بازدید کردم که پیمانکار آن در حال نزدیک شدن به پایان کار است، اما با توجه به وضعیت بودجه، این پروژه نباید از اولویت خارج شود.

محمدبیگی افزود: از سوی دیگر، بیمارستان هزار تختخوابی خصوصی در اولویت قرار گرفته و پرونده بیمارستان هزار و ۳۰۰ تختخوابی نیز مجدداً در مجلس باز شده است؛ در حالی که این پروژه مربوط به سال‌های گذشته است و بخشی از تجهیزات آن نیز از شش سال قبل در قم باقی مانده است.

وی ادامه داد: اکنون برای این پروژه دوباره پرونده مالی و حقوقی باز شده است. باید پرسید در سفر ریاست جمهوری، اولویت استان بیمارستان ۷۰۰ تختخوابی بود یا هزار تختخوابی؟

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس با اشاره به موضوع مولدسازی نیز گفت: در سفر ریاست جمهوری، برای زمین پروژه مصوبه‌ای وجود داشت، اما سند آن تغییر کرده و به نام استانداری منتقل شده است که این موضوع با مصوبات سفر ریاست جمهوری مغایرت دارد.

محمدبیگی با تأکید بر ضرورت بازنگری در اولویت‌های استان خاطرنشان کرد: درخواست من این است که در جلسه بعدی شورای برنامه‌ریزی، حوزه سلامت به‌طور جدی بررسی و به عنوان یکی از اولویت‌های استان دنبال شود.

تأکید بر توسعه زیست‌بوم دانش‌بنیان قزوین

وی در ادامه با تقدیر از توجه استان به حوزه دانش‌بنیان و فرهنگی گفت: موضوعات دانش‌بنیان، فرهنگی و نوآوری بسیار خوب هستند و از این اقدامات تشکر می‌کنم.

محمدبیگی افزود: اگر بتوانیم یک شهرک یا پارک دانش‌بنیان در اکوسیستم قزوین ایجاد کنیم، اتفاق بسیار خوبی خواهد بود و امیدوارم این سرمایه‌گذاری در ردیف نخست پروژه‌های دانش‌بنیان استان قرار گیرد.

وی در پایان با بیان اینکه جمعیت، راه و سلامت باید در اولویت قرار گیرند، گفت: اگر امروز این سه موضوع را در اولویت نگذاریم، واقعیت این است که بسیاری از اقدامات دیگر مانند آب در هاون کوبیدن خواهد بود.

محمدبیگی همچنین از استاندار قزوین خواست ظرفیت بیشتری برای شنیدن نقدها در جلسات فراهم شود و اظهار کرد: انتظار داریم در جلسات، قدرت تحمل نقد و بحث بیشتر شود؛ ما دعوا نداریم، بلکه نقد می‌کنیم، تشکر می‌کنیم و می‌خواهیم مسائل واقعاً در اولویت قرار گیرند.