نجات جان ۱۸۰۰ گردشگر تابستانه در سواحل مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سوادکوهی شامگاه چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ارتقای ایمنی سواحل استان اظهار کرد: مدیریت هماهنگ نیروها و حضور مستمر ناجیان غریق و امدادگران، نقش مؤثری در کاهش حوادث و افزایش ضریب ایمنی گردشگران داشته است.

وی افزود: در جریان اجرای طرح‌های تابستانی، مجموعاً یک هزار و ۸۶۶ مورد عملیات امداد و نجات برای مسافران و گردشگران حاضر در نوار ساحلی مازندران انجام شد و افراد گرفتار در شرایط پرخطر به سلامت از موقعیت خارج شدند.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران ادامه داد: از مجموع افراد نجات‌یافته، ۳۰۷ نفر شرایط وخیمی داشتند که با انجام عملیات احیای قلبی ریوی (CPR) و ارائه خدمات تخصصی امدادی و درمانی، بار دیگر به زندگی بازگشتند.

سوادکوهی با بیان اینکه پشت هر عملیات امدادی، نجات یک انسان و حفظ یک خانواده قرار دارد، گفت: موفقیت این عملیات‌ها حاصل همکاری و حضور میدانی مجموعه‌های مختلف از جمله دستگاه‌های اجرایی، نیروهای انتظامی، هلال‌احمر و ناجیان غریق بوده است.

وی با اشاره به استقبال گسترده مسافران از سواحل مازندران در فصل تابستان بیان کرد: بیش از ۳۰ میلیون نفر در این مدت در سواحل استان حضور یافتند و با وجود این حجم بالای گردشگر، همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول موجب شد روند مدیریت حوادث و عملیات‌های امدادی با انسجام بیشتری دنبال شود.

سوادکوهی تأکید کرد: استمرار آموزش‌های پیشگیرانه، تقویت امکانات امدادی، افزایش حضور ناجیان و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول باید به عنوان یکی از محورهای اصلی برنامه‌ریزی برای فصل‌های گردشگری آینده مورد توجه قرار گیرد.