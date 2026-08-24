۳۰ نفر امسال قربانی حوادث دریایی در مازندران شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی علیزاده صبح دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به وضعیت حوادث دریایی در سواحل مازندران اظهار کرد: طی سه ماه اخیر ۳۰ نفر در دریای خزر و سواحل استان جان خود را از دست داده‌اند.

وی افزود: نیروهای نجات‌غریق در قالب طرح‌های ساماندهی سواحل به‌صورت مستمر در مناطق تعیین‌شده حضور دارند و نسبت به خطرات احتمالی به مسافران و گردشگران هشدار می‌دهند، اما متأسفانه بخشی از افراد به توصیه‌های ایمنی توجه کافی ندارند.

سرپرست هیئت نجات‌غریق و غواصی مازندران با تأکید بر اینکه شنا در مناطق خارج از طرح‌های ساماندهی یکی از عوامل مهم بروز حوادث است، گفت: شرایط دریا می‌تواند در مدت کوتاهی تغییر کند و افراد باید از ورود به آب در نقاط ممنوعه و هنگام نامساعد بودن شرایط جوی و دریایی خودداری کنند.

علیزاده ادامه داد: ناجیان غریق در طول ماه‌های اخیر در موارد متعددی با حضور به‌موقع، افراد گرفتار در آب را نجات داده‌اند، اما برای کاهش حوادث، همکاری مردم و رعایت توصیه‌های ایمنی ضروری است.

وی از مسافران و گردشگران خواست هنگام حضور در سواحل مازندران تنها در محدوده‌های مجاز و تحت پوشش ناجیان غریق شنا کنند و از ورود به نقاط ناشناخته و پرخطر بپرهیزند.

سرپرست هیئت نجات‌غریق و غواصی مازندران همچنین بر ضرورت توجه خانواده‌ها به کودکان و نوجوانان در هنگام حضور در ساحل تأکید کرد و افزود: بی‌توجهی حتی برای چند لحظه می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.