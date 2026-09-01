به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی علیزاده صبح سه شنبه با اشاره به آخرین وضعیت اجرای طرحهای نجاتغریق در سواحل مازندران اظهار کرد: از آغاز اجرای طرح دریا تاکنون یک هزار و ۱۶۲ نفر از خطر غرقشدگی نجات پیدا کردهاند.
وی افزود: با وجود فعالیت ناجیان غریق در مناطق مختلف ساحلی، متأسفانه ۳۰ نفر نیز در این مدت جان خود را در دریای مازندران از دست دادهاند که بخش قابل توجهی از حوادث در نقاط خارج از محدودههای مجاز شنا رخ داده است.
سرپرست هیئت نجاتغریق و غواصی مازندران با تأکید بر ضرورت توجه گردشگران و مسافران به هشدارهای ناجیان غریق گفت: شهروندان و مسافران باید برای حفظ جان خود از شنا در مناطق ممنوعه و خارج از طرحهای ساماندهی دریا خودداری کنند.
علیزاده ادامه داد: مواج بودن دریا و تغییر شرایط جوی میتواند خطر غرقشدگی را افزایش دهد و در چنین شرایطی ورود به آب حتی برای افراد دارای مهارت شنا نیز میتواند خطرآفرین باشد.
وی از مسافران و گردشگران خواست پیش از ورود به آب، وضعیت دریا و هشدارهای مربوط به شرایط جوی را جدی بگیرند و تنها در محدودههای تعیینشده و تحت نظارت ناجیان غریق شنا کنند.
سرپرست هیئت نجاتغریق و غواصی مازندران همچنین بر ضرورت مراقبت بیشتر از کودکان و نوجوانان در سواحل تأکید کرد و گفت: خانوادهها نباید کودکان را هنگام حضور در ساحل و محدودههای شنا بدون مراقبت رها کنند.
وی خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از مأموریت ناجیان غریق، پیشگیری از وقوع حادثه است و همکاری مردم با نیروهای امدادی و توجه به توصیههای آنان میتواند از بسیاری از حوادث تلخ در سواحل جلوگیری کند.
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