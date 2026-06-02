سوت ناجیان در سواحل مازندران شنیده می شود؛ شنا در نقاط کور چالش خزر

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: از دیروز ۱۱ خرداد طرحی با عنوان طرح سالمسازی دریا به صورت رسمی در تمامی شهرستان های ساحلی استان مازندران آغاز به کار کرده است.

ناجیان غریق، امدادگران هلال احمر، اورژانس و نیروهای انتظامی در ۲۵۰ نقطه مجاز و ایمن در سواحل استان مستقر شده اند تا از جان مسافران و گردشگرانی که استان مازندران را برای تعطیلات تابستانی خود انتخاب کرده اند محافظت کنند.

با این حال، آنچه نگرانی مسئولان و ناجیان غریق را دو چندان کرده است، تداوم رفتار پر خطری است که هر ساله جان ده ها نفر را می گیرد و همچنان شمار زیادی از مسافران و حتی برخی از اهالی بومی استان، با بی اعتنایی به هشدارها و تابلوهای راهنما، از مناطق حادثه خیز و ممنوعه برای شنا استفاده می کنند.

آمارهای رسمی پزشکی قانونی نشان می دهد که طی پنج سال گذشته ۵۶۸ نفر در سواحل مازندران غرق شده اند. از این تعداد، ۸۶ درصد حوادث خارج از محدوده طرح های سالمسازی دریا و در مناطق کور و ممنوعه رخ داده است. این یعنی مهمترین عامل مرگ در دریا، نه عمق آب و نه امواج خطرناک، بلکه تصمیم نادرست خود شناگران است.

قهرمانانی که با دست خالی به دل دریا می زنند

ناجیان غریق، اولین خط دفاعی در برابر غرق شدگی هستند. آنها مردانی هستند که روزهای گرم تابستان را در گرمای طاقت فرسای ساحل و بر روی برجک های نجات می گذرانند تا چشمانی همیشه بیدار به دریای بیکران داشته باشند.

امیررضا خوشحال، نجاتگر پرسنل جمعیت هلال احمر شهرستان بابلسر به خبرنگار مهر گفت: از دیروز ۱۱ خرداد ماه، طرح امداد و نجات تابستانه در استان مازندران رسماً کلید خورد و ما از همه هموطنان عزیزی که استان مازندران را برای تعطیلات تابستانی خود انتخاب می کنند تقاضا داریم که حتماً در محدوده طرح های سالمسازی دریا و نقاطی که ناجی غریق به صورت مستقر فعالیت می کند شنا کنند.

وی افزود: فقط این مناطق هستند که ایمنی نسبی دارند و در صورت بروز حادثه، تیم امدادی در کمتر از یک دقیقه به کمک فرد حادثه دیده خواهد رسید.

وی با تأکید بر لزوم توجه به هشدارهای ناجیان افزود: ناجیان غریق سال ها تجربه و آموزش دیده اند تا خطرات پنهان دریا را بشناسند و وقتی یک ناجی به شما می گوید از این منطقه خارج شوید، به خاطر این است که جان شما در خطر است.

میلاد کریمیان، دیگر پرسنل نجات غریق و هلال احمر بابلسر نیز به خبرنگار مهر با اشاره به نقاط حادثه خیز ادامه داد: وارد مناطق ممنوعه شنا نشوید و در مسیر تردد قایق ها و جت اسکی ها هرگز شنا نکنید.

وی در گفت وگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: این مناطق نه تنها برای شنا خطرناک هستند، بلکه به دلیل تردد شناورها، احتمال برخورد و جراحات شدید نیز وجود دارد.

ناجیان غریق مازندرانی در سال گذشته موفق به نجات ۸۴۲ نفر از مرگ حتمی شدند، اما همین آمار نشان می دهد که اگر مسافران به هشدارها توجه بیشتری می کردند، شاید هرگز نیازی به این نجات های نفسگیر نبود.

یکی از معضلات اصلی که ناجیان با آن دست و پنجه نرم می کنند، کمبود شدید تجهیزات است. هیئت نجات غریق شهرستان محمودآباد پیش از این اعلام کرده بود که ناجیان حتی از داشتن یک سوت چند هزار تومانی محروم هستند و با دست خالی وارد آب می شوند.

جت اسکی های موجود مربوط به سال ۲۰۰۸ است و کاملاً فرسوده شده است و بودجه ای برای تعمیر یا نوسازی آنها اختصاص نیافته است. این در حالی است که هر دقیقه تأخیر در رسیدن به غریق، احتمال مرگ را چندین برابر افزایش می دهد.

۸۶ درصد غرق شدگی ها خارج از طرح های ایمن

فرزاد گوهردهی، رئیس اورژانس مازندران در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمارهای مستند گفت: واقعیت اصلی این است که ۸۶ درصد غرق شدگی ها در مکان ها و نواحیای رخ می دهد که خارج از طرح های سالمسازی و شناگاه های مجاز هستند.

وی افزود:این آمار بسیار هشدار دهنده است و نشان می دهد که علیرغم تمام تلاش هایی که در طرح های سالمسازی انجام می شود، مسافران همچنان اصرار دارند در نقاطی شنا کنند که هیچ گونه پوشش ایمنی و امدادی ندارند.

وی در ادامه به یکی از چالش های اساسی و کمتر مطرح شده اشاره کرد: بسیاری از این نقاط حادثه خیز و ممنوعه به دلایل مختلف فیزیکی مسدود شده اند و یا با سیمان بلوک زده شده اند، یا با شن و ماسه به شکلی بسته شده اند که عملاً مسیر دسترسی به آن مکان برای خودروهای امدادی و حتی برای ناجیان پیاده وجود ندارد.

وی ادامه داد: این یعنی حتی اگر ما از طریق تماس های مردمی یا گشت های نظارتی متوجه شویم که فردی در این مناطق در حال غرق شدن است، راهی برای رسیدن سریع به او نداریم.

رئیس اورژانس مازندران با تأکید بر ضرورت بازنگری در انسداد نقاط کور افزود: متأسفانه در بسیاری از موارد، این مسیرها به شکلی بسته شده اند که همکاران ما در اورژانس و ناجیان غریق نمی توانند به موقع به حادثه دیده برسند و از مسئولان مربوطه تقاضا داریم که این موضوع را حتماً مورد توجه ویژه قرار دهند زیرا انسداد نقاط ممنوعه باید هوشمندانه و با در نظر گرفتن دسترسی امدادی انجام شود.

گوهردهی در ادامه به چالش کمبود نیرو اشاره کرد و گفت: به خصوص در غرب استان مازندران با کمبود شدید نیروهای امدادی و ناجیان غریق مواجه هستیم زیرا وسعت سواحل بسیار زیاد است و تعداد نیروهای موجود پاسخگوی همه نقاط نیست.

وی گفت: اگر منابع اختصاصی خوبی داشته باشیم، شاید بتوانیم از همیاران و داوطلبان بیشتری استفاده کنیم و این افراد بومی با شرایط ساحل آشنا هستند و می توانند در مواقع اضطراری کمک کنند.

وی در پایان بر دو موضوع کلیدی تأکید کرد: آموزش همگانی و آموزش پیشگیرانه و مردم باید بدانند که دریا چه خطراتی دارد، جریانات کشنده زیر سطحی چیست، نقاط ممنوعه کدامند و چرا نباید در آنها شنا کرد.

مصطفی سوادکوهی، سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران که مسئولیت هماهنگی میان دستگاه های اجرایی متعدد درگیر با موضوع دریا را بر عهده دارد، و به بیان رویکرد جدید استاندار و برنامه های پیش رو پرداخت.

سوادکوهی با اشاره به دغدغه همیشگی استاندار مازندران گفت:باید تمام ظرفیت استان را برای کاهش غرق شدگی به کار بگیریم تا جایی که حتی آرزو می کنیم که یک غریق هم در طی ماه های آینده نداشته باشیم.

وی با اشاره به تأکید رئیس جمهور بر توسعه اقتصاد دریا محور افزود: دریا در استان های شمالی نه تنها یک فرصت تفریحی، بلکه بستری برای توسعه اقتصادی و درآمدزایی است و نباید اجازه دهیم که عدم ایمنی و حوادث ناگوار، این فرصت بزرگ را به تهدیدی برای جان مردم و اقتصاد استان تبدیل کند.

سوادکوهی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود تمام هشدارها، هنوز مسافران در مناطق ممنوعه شنا می کنند گفت: فرهنگ سازی زمانبر است، اما متوقف نشده ایم.

سرپرست معاونت سیاسی استانداری مازندران در پایان خاطرنشان کرد: هر طرح و برنامه علمی و عملیاتی که در راستای تحقق اهداف ایمنی دریا و کاهش غریق باشد، حتماً در مازندران مورد حمایت کامل قرار خواهد گرفت و ما از همه دستگاه ها و حتی بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این حوزه استقبال می کنیم.

آمارها و مشاهدات میدانی نشان می دهد که بخش قابل توجهی از مسافران و حتی برخی اهالی بومی، همچنان با بی اعتنایی به هشدارها، جان خود و خانواده شان را در نقاط ممنوعه و حادثه خیز به خطر می اندازند.

طرح سالمسازی دریا از دیروز رسماً آغاز شده است و ناجیان غریق بر روی برجک های خود نشسته اند و چشمانی بیدار به دریا دارند. آمبولانس های اورژانس در پست های خود مستقر هستند. اما هیچ ناجی و هیچ امدادی نمی تواند به فردی که خودش تصمیم گرفته در نقطه ای کور و خارج از دید ناجیان وارد آب شود، کمکی کند.