به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو شامگاه چهارشنبه در تجمع شبانه مردم قم اظهار کرد: بیش از هفت ماه است که جمعی از مردم و خدمتگزاران در موکب‌ها حضور دارند و برای خدمت‌رسانی تلاش می‌کنند و این حضور و استمرار فعالیت‌ها برای ما امیدبخش است.



وی افزود: دوران دفاع مقدس درس‌های ماندگاری برای ملت ایران به همراه داشت که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به کار جهادی و روحیه بسیجی اشاره کرد و امروز نیز باید با تکیه بر همین فرهنگ در عرصه خدمت به مردم حضور داشته باشیم.



استاندار قم ادامه داد: با حفظ روحیه جهادی و بسیجی در مسیر خدمت پای کار ایستاده‌ایم و تلاش می‌کنیم این رویکرد را در ادامه مسیر نیز دنبال کنیم.



بهنام‌جو خاطرنشان کرد: شهدای والامقام با رشادت، پایمردی و حضور جانانه در میدان نبرد، نقش مهمی در پیروزی ملت ایران در دوران دفاع مقدس ایفا کردند و تکریم خانواده‌هایی که عزیزان خود را در راه اسلام و کشور تقدیم کرده‌اند، وظیفه‌ای مهم برای جامعه است.



وی گفت: فداکاری خانواده‌های شهدا زمینه‌ساز امنیت و آرامشی شده است که امروز مردم در سایه آن زندگی می‌کنند و مسئولان نیز می‌توانند وظایف خود را در مسیر خدمت به جامعه انجام دهند.



استاندار قم بر ضرورت ادامه دادن راه شهدا تأکید کرد و افزود: باید قدردان ایثار و فداکاری شهدا و خانواده‌های آنان باشیم و در مسیر خدمت، خود را نسبت به آرمان‌ها و فداکاری‌های آنان مسئول بدانیم.



وی حضور کودکان و نوجوانان در برنامه‌های تجمعات شبانه را مورد توجه قرار داد و افزود: حضور این نسل در چنین برنامه‌هایی ارزشمند است و کودکان و نوجوانان امروز، آینده‌سازان کشور هستند.



حضور مردم در تجمعات امیدبخش است



استاندار قم با قدردانی از تلاش نیروی انتظامی و حمایت دستگاه قضایی استان از فعالیت‌های مردمی خاطرنشان کرد: مجموعه‌های مختلف استان در این عرصه حضور دارند و برای پشتیبانی از فعالیت‌های مردمی و خدمت‌رسانی تلاش می‌کنند که این همراهی شایسته تقدیر است.



بهنام‌جو حضور مردم در موکب‌ها را نشانه‌ای امیدبخش دانست و گفت: حضور و مشارکت مردم در این برنامه‌ها امیدآفرین است و موجب ناامیدی دشمنان می‌شود.



وی همچنین با اشاره به ضرورت توجه به شرایط خانواده‌ها و دانش‌آموزان در ساعات پایانی شب اظهار کرد: با توجه به حضور خانواده‌ها و دانش‌آموزان در برنامه‌های موکب‌ها و ضرورت بازگشت آنان به منازل برای استراحت و آمادگی حضور در برنامه‌های روز بعد، فعالیت موکب‌ها تا ساعت ۲۲:۳۰ ادامه خواهد داشت.