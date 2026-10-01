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۹ مهر ۱۴۰۵، ۷:۴۸

بازسازی مصلای رامسر با معماری ایرانی - اسلامی

بازسازی مصلای رامسر با معماری ایرانی - اسلامی

رامسر- امام جمعه رامسر با تأکید بر ضرورت بازسازی و ایمن‌سازی مصلای این شهرستان با معماری ایرانی ـ اسلامی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمود علیخانی شامگاه چهارشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان رامسر با اشاره به جایگاه مصلی به عنوان یکی از مراکز مهم فرهنگی شهر اظهار کرد: بازسازی این مجموعه باید با بررسی همه ابعاد فنی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی انجام شود، چراکه این پروژه در معرض قضاوت افکار عمومی قرار دارد.

وی با بیان اینکه سقف مصلی نیازمند بازسازی اساسی است، افزود: برخی ستون‌ها و دیوارهای ساختمان نیز از نظر ایمنی با مشکلاتی مواجه هستند و باید اقدامات لازم برای ایمن‌سازی و بازسازی آنها انجام شود.

امام جمعه رامسر با اشاره به شرایط اقتصادی کشور بر ضرورت مدیریت منابع و صرفه‌جویی در اجرای این طرح تأکید کرد و گفت: ساخت و بازسازی مصلی پروژه‌ای پرهزینه است و باید با برنامه‌ریزی دقیق، از تحمیل هزینه‌های غیرضروری جلوگیری شود.

علیخانی همچنین از پیش‌بینی حدود ۱۵ میلیارد تومان اعتبار برای حوزه علمیه خبر داد و بیان کرد: تأمین این اعتبار با مشارکت ۵۰ درصدی شهرداری‌ها و ۵۰ درصدی خیران پیش‌بینی شده است.

وی توجه به هویت معماری مصلی را ضروری دانست و تصریح کرد: این مجموعه به عنوان یکی از مراکز مهم فرهنگی شهر باید در بازسازی از معماری متناسب با هویت ایرانی و اسلامی برخوردار باشد.

فرهنگ نیازمند برنامه‌ریزی و اقدامات ایجابی است

امام جمعه رامسر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وظایف شورای فرهنگ عمومی گفت: فعالیت‌های فرهنگی باید عمدتاً با رویکرد ایجابی دنبال شود و اقدامات سلبی و قهری با رویکرد این شورا سازگاری ندارد.

وی همچنین بر ضرورت برنامه‌ریزی پیشینی برای اعتبارات فرهنگی تأکید کرد و افزود: منابع فرهنگی باید از قبل برنامه‌ریزی و در راستای اهداف مشخص فرهنگی شهرستان هزینه شود.

علیخانی با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو و هفته مازندران اظهار کرد: رامسر یکی از قطب‌های فرهنگی استان است و برنامه‌های این مناسبت باید به گونه‌ای طراحی شود که خروجی مشخص و اثرگذاری فرهنگی داشته باشد.

وی آشنایی نسل جوان با هویت و فرهنگ بومی مازندران را ضروری دانست و گفت: باید زمینه‌ای فراهم شود تا نسل جدید با ظرفیت‌ها، داشته‌ها و هویت فرهنگی استان بیشتر آشنا شود.

امام جمعه رامسر همچنین از شورای اسلامی شهر و شهرداری خواست پیشنهادهای خود برای برگزاری برنامه‌های روز و هفته مازندران را به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ارائه کنند تا برنامه‌ها با هماهنگی و برنامه‌ریزی مناسب برگزار شود.

آمادگی فرمانداری برای پیگیری اعتبارات ساخت مصلی

فرماندار رامسر نیز در این نشست از آمادگی فرمانداری برای تشکیل ستاد بازسازی و ساخت مصلی خبر داد.

مسلم قبادیان اظهار کرد: با تشکیل ستاد بازسازی و ساخت مصلی، آمادگی داریم موضوع را از محل اعتبارات استانی و ملی پیگیری کنیم تا اقدامات لازم با جدیت بیشتری انجام شود.

وی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، یاد و خاطره شهدا، امام شهدا و ایثارگران را گرامی داشت و افزود: برای حفظ دستاوردهای کشور، خون‌های پاک بسیاری از شهیدان بر زمین ریخته شده است و باید یاد و نام آنان همواره زنده نگه داشته شود.

فرماندار رامسر با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید نیز گفت: آغاز مدارس پنجره‌ای به سوی دانایی و آینده فرزندان ماست و باید شرایطی فراهم شود که دانش‌آموزان بدون دغدغه سال تحصیلی خود را آغاز و ادامه دهند.

قبادیان بر ضرورت بررسی شهریه مدارس هیأت امنایی تأکید کرد و افزود: میزان شهریه این مدارس باید بررسی شود تا خانواده‌ها با هزینه‌های خارج از چارچوب مواجه نشوند.

وی درباره سرویس مدارس نیز اظهار کرد: مدارک مربوط به سوءپیشینه و عدم اعتیاد رانندگان باید بررسی و مستندات آن به فرمانداری ارجاع شود تا موضوع با دقت و نظارت لازم پیگیری شود.

فرماندار رامسر با تأکید بر اهمیت مسائل فرهنگی و اجتماعی شهرستان گفت: در حوزه فرهنگ باید با حساسیت بیشتری عمل و نسبت به مسائل فرهنگی و اجتماعی شهرستان توجه جدی شود.

وی همچنین با اشاره به موضوع تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش اظهار کرد: تأمین نیروی انسانی متخصص و توانمند باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

قبادیان درباره منابع مالی فرهنگی شهرداری‌ها نیز گفت: بودجه فرهنگی شهرداری‌ها که با عنوان مشخصی در نظر گرفته شده، به پایان رسیده است و نباید انتظار داشت شهرداری‌ها و بخشداری‌ها همچنان منابع مالی جدیدی برای فعالیت‌های فرهنگی اختصاص دهند.

وی در پایان بر استفاده از ظرفیت نیروهای بومی در برنامه‌های فرهنگی تأکید کرد و گفت: باید از مجریان، مداحان و دیگر ظرفیت‌های بومی شهرستان در اجرای برنامه‌های فرهنگی استفاده بیشتری شود.

کد مطلب 6964258

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