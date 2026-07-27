به گزارش خبرنگار مهر، مسلم قبادیان صبح دوشنبه در نشست هماهنگی برگزاری مراسم اربعین حسینی و راهپیمایی جاماندگان اربعین شهرستان رامسر، اربعین را بزرگ‌ترین اجتماع دینی جهان اسلام و نماد وحدت، همبستگی و اعلام برائت از دشمنان اسلام توصیف کرد.

وی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی همه دستگاه‌های اجرایی، خدماتی و فرهنگی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم، اظهار کرد: باید با برنامه‌ریزی مناسب و مشارکت عمومی، زمینه حضور گسترده مردم در آیین‌های اربعین و راهپیمایی جاماندگان را فراهم کنیم.

فرماندار رامسر با اشاره به فعالیت موکب هیأت حر این شهرستان در کربلای معلی افزود: این موکب با ارائه خدمات شایسته به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، نقش ارزشمندی در خدمت‌رسانی ایفا می‌کند و مایه افتخار مردم و مسئولان شهرستان رامسر است.

قبادیان همچنین با اشاره به تمهیدات اندیشیده‌شده در حوزه مدیریت سواحل، گفت: اقدامات مطلوبی با همکاری دستگاه‌های مرتبط انجام شده است، اما حفظ جان شهروندان نیازمند توجه جدی خانواده‌ها و رعایت توصیه‌های ایمنی است، زیرا جان انسان قابل جبران نیست.

وی با بیان اینکه همه علاقه‌مندان امکان حضور در کربلای معلی را ندارند، بر اهمیت برگزاری راهپیمایی جاماندگان اربعین تأکید کرد و افزود: این مراسم فرصتی برای ابراز ارادت عاشقان اهل‌بیت (ع) و مشارکت عمومی در شعائر حسینی است.

فرماندار رامسر اعلام کرد: راهپیمایی روز اربعین در این شهرستان از مصلی رامسر آغاز و تا میدان امام خمینی (ره) ادامه خواهد داشت.

در این نشست، فرمانده سپاه رامسر نیز با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ عاشورا، بر ضرورت برگزاری باشکوه مراسم اربعین تأکید کرد و گفت: حضور گسترده مردم در این آیین، نمایش وحدت و انسجام جامعه اسلامی و پاسداشت ارزش‌های دینی و انقلابی است.

سرهنگ مسعود رضایی افزود: مراسم روز اربعین از ساعت ۱۷ با حضور مردم و هیئت‌های مذهبی در سطح شهرستان برگزار خواهد شد و انتظار می‌رود عاشقان سیدالشهدا (ع) حضوری پرشور در این اجتماع داشته باشند.