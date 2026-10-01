لزوم تقویت وحدت و همبستگی ملی با شناخت دقیق مسائل قومی و مذهبی

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد کنعانپور در نشست کمیسیون اقوام، فرق و مذاهب استان اظهار کرد: ایران کشوری متکثر از اقوام، زبان‌ها، گویش‌ها و مذاهب مختلف است که زیر یک پرچم و در قالب یک ملت و دولت زندگی می‌کنند و حفظ انسجام و همبستگی ملی باید مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین بر نقش اصحاب رسانه و مدیریت فضای مجازی در انتقال روایت‌هایی با محتوای هویت ایرانی ـ اسلامی تأکید کرد و افزود: تصمیم‌گیری درباره مسائل قومی و مذهبی باید بر پایه آموزش، شناخت دقیق و رویکرد تخصصی انجام شود.

گفتنی است در این نشست گزارش اقدامات هفته وحدت، فعالیت کمیته‌های تخصصی و آخرین تحولات منطقه قفقاز از سوی اعضای کمیسیون ارائه و بررسی شد.