به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری در آیین افتتاح مدارس روستاهای «داشلوجه» و «شریف‌بیگلو» با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام اظهار کرد: بر اساس تاکیدات رئیس‌جمهور ،دولت چهاردهم و پیگیری‌های وحمایت استاندار اردبیل، نهضت مدرسه‌سازی و توسعه زیرساخت‌های آموزشی با جدیت تمام در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به حجم گسترده طرح‌های در دست اجرا افزود: هم‌اکنون پروژه‌های آموزشی متعددی با اعتباری بالغ بر ۳ هزار میلیارد تومان به همت دولت، خیرین نیک‌اندیش، بانک‌ها در قالب مسئولیت اجتماعی و مشارکت بخش خصوصی در شهرستان اردبیل در حال اجراست تا گامی اساسی در جهت رساندن سرانه فضاهای آموزشی به استانداردهای مطلوب برداشته شود.

فرماندار اردبیل برقراری عدالت آموزشی را رسالت اصلی دستگاه‌های متولی دانست و تصریح کرد: هیچ دانش‌آموزی نباید به دلیل کمبود امکانات یا دوری مسافت از تحصیل بازبماند؛ بر این اساس، دسترسی دانش‌آموزان مناطق روستایی و کم‌برخوردار به امکانات باکیفیت و استاندارد، از اولویت‌های تغییرناپذیر مدیریت شهرستان است.

قلندری ضمن قدردانی از اهتمام اداره‌کل نوسازی مدارس، آموزش و پرورش، معلمان، اهالی روستاها و خیرین نیکوکار خاطرنشان کرد: دانش‌آموزان آینده‌سازان ایران اسلامی هستند و همراهی و مشارکت خانواده‌ها در کنار حمایت‌های دولتی، ضامن موفقیت تحصیلی فرزندان خواهد بود. وی همچنین از خیرین مدرسه‌ساز، بانک‌ها و فعالان بخش خصوصی خواست تا رسیدن به نقطه مطلوب، همچنان پیشگام توسعه فضاهای آموزشی باشند.

در این آیین، مدرسه یک‌کلاسه روستای «داشلوجه» با سرمایه‌گذاری ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان (۲۵ میلیارد ریال) و مدرسه دوکلاسه روستای «شریف‌بیگلو» با اعتباری بالغ بر ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان احداث، تجهیز و تحویل دانش‌آموزان این روستاها شد.