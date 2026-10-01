مهرداد خزایی‌پول در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره طرح‌های نوین مدیریت جنگل و ارتباط آن با توقف بهره‌برداری از جنگل‌های هیرکانی اظهار کرد: جنگل‌های هیرکانی از سال‌های گذشته دارای طرح‌های جنگلداری و بهره‌برداری بوده‌اند و وجود طرح به این معنا نبوده که الزاماً درختان سرپا و در حال رشد قطع شوند.

وی افزود: اکنون نیز بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، مدیریت جنگل‌ها باید در قالب طرح‌های مدیریت انجام شود و در بسیاری از مناطق جنگلی، مدیریت بدون بهره‌برداری در حال اجراست.

طرح‌های نوین جنگلداری بر پایه مدیریت و حفاظت تدوین می‌شوند

مدیرکل منابع طبیعی مازندران ـ نوشهر با اشاره به ضرورت مدیریت برخی درختان خطرساز ادامه داد: در برخی موارد، درختانی که در حاشیه رودخانه‌ها، جاده‌ها و مناطق دارای خطر برای جان و اموال مردم قرار دارند، بر اساس مصوبات ستاد بحران نیازمند جمع‌آوری هستند.

خزایی‌پول تأکید کرد: طرح‌های نوین جنگلداری صرفاً به موضوع بهره‌برداری محدود نمی‌شود، بلکه همه ظرفیت‌ها و استعدادهای موجود در جنگل از جمله گردشگری، تولید و استفاده از گیاهان دارویی و سایر کارکردهای اکوسیستم جنگل در این طرح‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه طرح مدیریت جنگل یک برنامه مدون و دارای مجری مشخص است، گفت: در این طرح‌ها، موضوع حفاظت از جنگل نیز به‌صورت جدی دیده می‌شود و دغدغه‌هایی که درباره قطع غیرمجاز درختان توسط قاچاقچیان و افراد متخلف وجود دارد، مورد توجه قرار گرفته است.

مدیرکل منابع طبیعی مازندران ـ نوشهر درباره مدیریت درختان شکسته و افتاده نیز اظهار کرد: این موضوع به معنای پاکسازی کامل جنگل نیست؛ چراکه ممکن است یک محدوده جنگلی حتی ظرفیت جمع‌آوری درختان خشک و افتاده را نیز نداشته باشد و بر اساس مطالعات انجام‌شده، همان درختان در محل باقی بمانند.

خزایی‌پول ادامه داد: درختانی که در اثر پدیده‌های جوی و اقلیمی مانند وزش بادهای شدید سقوط کرده‌اند، در صورتی که باقی ماندن آنها موجب اخلال در رشد سایر درختان یا ایجاد مشکل در مدیریت جنگل شود، بر اساس طرح و کتابچه مطالعاتی مربوط به هر منطقه و با توجه به توان اکولوژیک جنگل، ممکن است جمع‌آوری شوند.

وی طرح‌های نوین مدیریت جنگل را ادامه فرآیند توقف بهره‌برداری دانست و گفت: قرار بر این بود که پس از توقف بهره‌برداری از جنگل‌ها، برای هر محدوده جنگلی یک طرح مدیریت تهیه شود تا همه استعدادها و ظرفیت‌های آن منطقه شناسایی و نحوه مدیریت آن مشخص شود.

خزایی‌پول با اشاره به مطالعات انجام‌شده در عرصه‌های جنگلی افزود: کارشناسان منابع طبیعی در این مطالعات، توان رویش، تجدید حیات و سایر ویژگی‌های اکولوژیک جنگل را بررسی کرده‌اند و در نهایت به این نتیجه رسیده‌اند که هر محدوده جنگلی باید دارای یک طرح مدیریت متناسب با شرایط همان منطقه باشد.

وی با بیان اینکه جنگل نیز مانند هر اکوسیستم دیگری نیازمند مدیریت است، تصریح کرد: حضور دام، دامداران و گردشگران و همچنین فعالیت‌های انسانی مختلف در جنگل، ضرورت مدیریت این عرصه‌ها را بیشتر می‌کند.

جمع‌آوری درختان افتاده به معنای بهره‌برداری از جنگل نیست

مدیرکل منابع طبیعی مازندران ـ نوشهر ادامه داد: امروز آبشارها، آب‌بندها و مناطق مختلفی در داخل جنگل‌ها مورد استفاده گردشگران قرار می‌گیرند، اما در بسیاری از موارد این استفاده بدون برنامه‌ریزی انجام می‌شود و حضور گردشگران می‌تواند مشکلاتی مانند تولید و رهاسازی زباله و تخریب محیط طبیعی را به همراه داشته باشد.

وی گفت: با اجرای طرح‌های مدیریت جنگل، تلاش می‌شود این مسائل نیز ساماندهی شود تا استفاده از ظرفیت‌های گردشگری جنگل به شکل برنامه‌ریزی‌شده و با کمترین آسیب به طبیعت انجام شود.

خزایی‌پول همچنین درباره مشکلات ناشی از درختان شکسته و افتاده در بستر رودخانه‌ها اظهار کرد: هر سال در پی وقوع سیلاب در رودخانه‌های اصلی استان، تعدادی درخت شکسته و افتاده در حاشیه و بستر رودخانه‌ها قرار می‌گیرند که ممکن است در زمان وقوع سیلاب، مسیر آب و دهانه پل‌ها را مسدود کرده و موجب خسارت جانی و مالی شوند.

وی افزود: مدیریت این مناطق باید متناسب با شرایط هر حوزه آبخیز انجام شود و ممکن است در یک منطقه نیاز به جمع‌آوری درختان افتاده وجود داشته باشد و در منطقه‌ای دیگر چنین نیازی نباشد.

مدیرکل منابع طبیعی مازندران ـ نوشهر تأکید کرد: جمع‌آوری این درختان به هیچ وجه به معنای بهره‌برداری از جنگل نیست و این موضوع نباید با بهره‌برداری تجاری از جنگل اشتباه گرفته شود.

خزایی‌پول با اشاره به ضوابط مربوط به درختان خطرساز نیز گفت: حتی درباره درختان خطرساز نیز ضوابط بسیار سختگیرانه‌ای وجود دارد و تا آخرین مرحله تلاش می‌شود درخت حفظ شود، اما در مواردی که یک درخت در حاشیه جاده یا مناطق مسکونی برای مردم خطر ایجاد کند، چاره‌ای جز اقدام برای رفع خطر وجود ندارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: طرفداران طبیعت و جنگل مطمئن باشند که هدف از اجرای طرح‌های نوین جنگلداری، قطع درختان و بهره‌برداری از جنگل نیست، بلکه هدف اصلی، مدیریت علمی و حفاظت از جنگل و استفاده برنامه‌ریزی‌شده از ظرفیت‌های مختلف آن است.