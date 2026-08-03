.مهرداد خزاییپول در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای تشدید اقدامات حفاظتی و مقابله با قاچاق چوب، یگان ویژه ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران - نوشهر با همکاری یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان عباسآباد و نیروی انتظامی، روز ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ گشت مشترکی را در جنگلهای سفیدآب نشتارود و عباسآباد اجرا کرد.
وی افزود: در جریان این عملیات، مأموران موفق به شناسایی و انهدام مخفیگاه قاچاقچیان چوب شدند و چهار استر چوب جنگلی قاچاق از گونههای مختلف کشف و ضبط شد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران - نوشهر با تأکید بر استمرار گشتهای حفاظتی در عرصههای جنگلی تصریح کرد: برخورد قانونی و قاطع با قاچاقچیان چوب و متخلفان حوزه منابع طبیعی با جدیت ادامه خواهد داشت و حفاظت از جنگلها از اولویتهای اصلی این ادارهکل است.
خزاییپول در ادامه با اشاره به طرح تفرجگاه پوداربن جواهرده رامسر اظهار کرد: این تفرجگاه در زمینی به مساحت حدود ۹ هکتار و با سرمایهگذاری بخش خصوصی در حال اجرا است.
وی افزود: قرارداد اجرای این طرح از سال ۱۳۹۵ با دوره بهرهبرداری ۱۵ ساله منعقد شده و از همان ابتدا تأکید ادارهکل منابع طبیعی بر این بوده است که تمامی سازهها و زیرساختهای پروژه متناسب با شرایط طبیعی منطقه، با کمترین مداخله در محیط و در چارچوب ضوابط و مقررات منابع طبیعی اجرا شود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران - نوشهر خاطرنشان کرد: اجرای طرحهای طبیعتگردی در صورت رعایت کامل الزامات زیستمحیطی و منابع طبیعی، میتواند ضمن حفاظت از عرصههای ملی، زمینه توسعه گردشگری پایدار و بهرهبرداری اصولی از ظرفیتهای طبیعی را فراهم کند.
وی همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه قطع غیرمجاز درختان، قاچاق چوب یا تخلفات در عرصههای منابع طبیعی، موضوع را از طریق سامانههای ارتباطی یگان حفاظت گزارش دهند.
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