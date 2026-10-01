لیموچی موفق به کسب مدال نشد؛ روز نخست تکواندو بدون مدال

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، رقابت های تکواندو در بیستمین دوره بازیهای آسیایی ۲۰۲۶- ناگویا صبح امروز با مسابقات بخش پومسه (اجرای فرم) آغاز شد. در این بخش تیم کشورمان دو نماینده داشت، مرتضی زنده دل که در گروه مردان با ثبت امتیاز ۸،۷۵۰۰ در جایگاه پنجمی گروه خود قرار گرفت و از دور رقابت ها کنار رفت.

اما یاسمن لیموچی در مرحله مقدماتی با امتیاز ۸.۲۵۰۰ به عنوان نفر دوم راهی مرحله نهایی شد. در این مرحله به عنوان نفر پنجم فرم خود را اجرا کرد و در نهایت با ایستادن در رتبه پنجم از کسب مدال بازماند.

برنامه روز دوم مسابقات تکواندوفردا جمعه ۱۰ مهرماه تیم کشورمان دو نماینده دارد. از ساعت ۹ تا ۱۳ به وقت محلی، رقابت‌های بخش مجازی انجام می‌شود که امیرسینا بختیاری، نماینده کشورمان، در مبارزه نخست به دیدار «جابسانوف» از ازبکستان خواهد رفت در ادامه و از ساعت ۱۳:۳۰ ساینا کریمی در وزن ۴۹- کیلوگرم دور نخست با «وای لام» از هنگ کنگ می رود و در صورت برتری برنده مبارزه نمایندگان تیمور شرقی و ژاپن را پیش رو خواهد داشت.

از ساعت ۱۴:۱۸ دقیقه ابوالفضل زندی در وزن ۵۸- کیلوگرم، به دیدار «لویکجونی» از تاجیکستان می رود و در صورت برتری به مصاف برنده دیدار قزاقستان و عمان خواهد رفت.

در ادامه و در وزن ۸۰- کیلوگرم، امیرسینا بختیاری دور نخست باید با «گیسانگ» از چین پیکار کند و برای صعود به نیمه‌نهایی به مصاف برنده دیدار تایلند و قزاقستان برود در وزن ۶۷- کیلوگرم هم ساغر مرادی پس از یک دور استراحت، برای صعود به نیمه‌نهایی باید از سد برنده دیدار قرقیزستان و هنگ‌کنگ عبور کند.