شرایط تکواندوکاران در ناگویا؛ ۸ مسیر برای عبور از جدول مدعیان

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های تکواندو بازی‌های آسیایی ناگویا در شرایطی از بامداد پنجشنبه به وقت تهران آغاز می‌شود که تیم ایران با هشت نماینده در بخش کیوروگی به میدان می‌رود. ابوالفضل زندی، مهدی حاجی‌موسایی، امیرسینا بختیاری و آرین سلیمی در بخش مردان، ساینا کریمی، ناهید کیانی، ساغر مرادی و فاطمه احمدی در بخش زنان، ترکیب تکواندو ایران در این دوره از بازیها را تشکیل می‌دهند.



حضور چند چهره صاحب‌نام در ترکیب ایران، از جمله آرین سلیمی قهرمان المپیک پاریس، ناهید کیانی نایب‌قهرمان المپیک، ابوالفضل زندی قهرمان جهان، مهدی حاج موسایی نایب قهرمان جهان، انتظارات از این تیم را بالا برده است. با این حال، بررسی جدول مسابقات نشان می‌دهد که «قرعه مناسب» در مراحل نخست، الزاماً به معنای مسیر آسان تا فینال نیست و بسیاری از ملی‌پوشان در مراحل حساس با حریفان صاحب‌نام روبه‌رو خواهند شد.



در این دوره از بازی ها، رقابت های تکواندو در چهار وزن المپیکی و با حضور ۶۲ تکواندوکار در بخش مردان و ۶۱ تکواندوکار در بخش زنان به مدت سه روز برگزار خواهد شد.



تیم ملی تکواندو عصر شنبه هفته جاری راهی ناگویا شد و از روز دوشنبه تمرینات خود را در شهر محل برگزاری مسابقات آغاز کرد و از صبح پنجشنبه وارد رقابت ها خواهد شد.



با توجه به آنکه قرعه کشی مسابقات بر اساس رنکینگ المپیکی و پس از وزن کشی انجام خواهد شد، پیش بینی رقبای احتمالی و ترسیم جدول مسابقات کار چندان دشواری نیست. بر همین اساس بررسی ها نشان می دهد هر هشت عضو تیم ایران شانس کسب بهترین مدال را دارند.

زندی؛ چالشی که با آن بیگانه نیست



ابوالفضل زندی در وزن ۵۸- کیلوگرم یکی از چهره‌های مهم تیم مردان ایران است. مسیر اعلام‌شده برای او در آغاز مسابقات چندان پیچیده به نظر نمی‌رسد و زندی پس از رویارویی با «لویکجونی» از تاجیکستان، در ادامه با یکی از نمایندگان قزاقستان یا عمان مواجه خواهد شد.

چالش اصلی برای زندی از مراحل بعدی آغاز می‌شود؛ جایی که احتمال برخورد با نمایندگان کره جنوبی، چین، تایلند یا مغولستان مطرح است. این بخش از جدول اهمیت زیادی دارد که رویارویی با «آن هیانگ» کره ای محتمل تر به نظر می رسد.



زندی البته با چنین فضایی بیگانه نیست. او در سال‌های اخیر در مسابقات جهانی و آسیایی در سطح بالایی مبارزه کرده و تجربه رویارویی با هر حریفی با هر نوع سبک مبارزه را دارد. بنابراین برای او، عبور از مبارزات ابتدایی بیشتر به معنای رسیدن به بخش اصلی آزمون جدول است.

حاجی‌موسایی؛ و محک‌جدی در وزن جدید

مهدی حاجی‌موسایی در وزن ۶۸- کیلوگرم دور نخست استراحت دارد و پس از آن با برنده دیدار چین و هنگ‌کنگ روبه‌رو خواهد شد.

این مسیر در نگاه اول مناسب به نظر می‌رسد، اما مبارزه در یک وزن بالاتر موضوع مهمی است که نباید نادیده گرفته شود. حاجی‌موسایی در سال‌های گذشته بخش مهمی از موفقیت‌های خود را در وزن‌های پایین‌تر به دست آورده است. در کارنامه او نقره جهان و چند مدال آسیایی دیده می‌شود و اکنون باید توانایی‌های خود در وزن جدید را در یک میدان سطح بالا به نمایش بگذارد.

در نیمه دیگر جدول این وزن نمایندگان اردن، ژاپن و ویتنام حضور دارند که رسیدن «زید کرم» اردنی به نیمه نهایی محتمل تر است و احتمال رویارویی با «مون جینهو» کره‌ای در فینال بالا است. در مورد حاجی‌موسایی، علاوه بر کیفیت حریف، نحوه تطبیق با شرایط فیزیکی وزن ۶۸ کیلوگرم نیز یکی از موضوعات مهم حاج موسایی خواهد بود.

بختیاری؛ سابقه رویارویی با یکی از مدعیان

امیرسینا بختیاری در وزن ۸۰- کیلوگرم کار خود را مقابل «یی هونگ» از چین‌تایپه آغاز می‌کند و سپس به مصاف برنده دیدار تایلند و قزاقستان خواهد رفت. در بخش دیگر جدول، تکواندوکاران کره جنوبی، چین و فیلیپین دیده می‌شوند و از سوی دیگر نیز احتمال برخورد یکی از نمایندگان اردن و ازبکستان در مراحل پایانی وجود دارد.

بختیاری اما از این جهت شرایط ویژه‌ای دارد که برخی حریفان احتمالی او برایش چهره‌های ناشناخته‌ای نیستند. او تجربه حضور در مسابقات مهم بین‌المللی و کسب مدال های با ارزش چون برنز حهان و طلای آسیا در وزن ۷۴- کیلوگرم را دارد. نکته مهم اینکه او در وزن ۸۰- کیلوگرم چالش جدی با مدعیان این وزن خواهد داشت.

سلیمی؛ سنگین‌ترین نام ایران در سنگین‌وزن

آرین سلیمی در وزن ۸۰+ کیلوگرم دور نخست استراحت خواهد داشت و سپس با برنده دیدار چین و ویتنام مبارزه می کند. قهرمان المپیک پاریس و دارنده طلا آسیا شاخص ترین تکواندوکار این وزن است. پس از مبارزه دوم یکی از نمایندگان قزاقستان، تایلند، اردن و ژاپن در نیمه نهایی رقیب او خواهد بود. در نیمه دیگر جدول نیز نام «کانگ سانگ‌هیون» کره‌ای در کنار «ماوالانوف» ازبکستانی شاخص ترین رقبا هستند.

کریمی؛ مسیر ابتدایی بدون حاشیه اما با یک آزمون جدی

ساینا کریمی کار خود در وزن ۴۹- کیلوگرم را از مبارزه با «دا کاستا» از تیمور شرقی آغاز می‌کند و در مرحله بعد با برنده دیدار تیم پناهندگان و ژاپن روبه‌رو خواهد شد. در ادامه، نام نماینده چین‌تایپه در مسیر او قرار گرفته است؛ مبارزه‌ای که می‌تواند نخستین آزمون جدی کریمی در جدول باشد.

کیانی؛ تقابل احتمالی با رقیب سنتی

در وزن ۵۷- کیلوگرم، ناهید کیانی یکی از سخت ترین قرعه ها را دارد. او ابتدا با نماینده قزاقستان مبارزه می‌کند و پس از آن احتمال رویارویی با نماینده چین‌تایپه یا مغولستان مطرح است.

در صورت برتری در این دو مبارزه ، نام «کیم یوجین» کره‌ای در نیمه‌نهایی دیده می‌شود. کیانی و کیم از چهره‌های شناخته‌شده این وزن هستند و سابقه رویارویی در بالاترین سطح را دارند.

کیانی در المپیک پاریس مقابل کیم به مدال نقره رسید و پیش از آن نیز سابقه پیروزی برابر این رقیب را داشته است. همین سابقه باعث می‌شود تقابل احتمالی آنها در ناگویا صرفاً یک مبارزه معمولی در جدول نباشد و شناخت متقابل دو ورزشکار نقش مهمی در آن داشته باشد.

وی در سال‌های اخیر در سطح جهانی و آسیایی مدال‌های متعددی کسب کرده و یکی از باتجربه‌ترین اعضای تیم ایران محسوب می‌شود.

مرادی؛ جدول با امید فراوان

ساغر مرادی در وزن ۶۷- کیلوگرم پس از استراحت در دور نخست، با برنده دیدار قرقیزستان و هنگ‌کنگ روبه‌رو می‌شود و سپس احتمال برخورد با نمایندگان چین یا چین‌تایپه را دارد.

یکی از نکات قابل توجه درباره مرادی، سابقه شکست او مقابل نماینده چین در مسابقات قهرمانی آسیاست. اگر این دو ورزشکار دوباره مقابل هم قرار بگیرند، آن مبارزه از نظر تاکتیکی اهمیت زیادی خواهد داشت؛ هرچند نتیجه یک مسابقه قبلی به‌تنهایی نمی‌تواند نتیجه تقابل بعدی را تعیین کند.

مرادی برای چنین شرایطی باید از تجربه مبارزه قبلی استفاده کند و با تغییر تاکتیک وارد مبارزه احتمالی شود.

احمدی؛ آزمون از همان مبارزه نخست

فاطمه احمدی در وزن ۶۷+ کیلوگرم کار خود را مقابل نماینده چین‌تایپه آغاز می‌کند و در صورت پیروزی، احتمال رویارویی با «دنیا بوشعیب» از عربستان وجود دارد.در ادامه نیز یک نماینده کره جنوبی می‌تواند در مسیر او قرار بگیرد. احمدی تجربه رقابت با حریفان مطرح آسیایی را دارد و حضور او در مراحل پایانی می‌تواند انگیزه های او را برای رسیدن به دیدار نهایی بالا ببرد.

قرعه مناسب، اما بدون تضمین

بررسی مسیر هشت نماینده ایران یک تصویر نسبتاً روشن ارائه می‌کند: بیشتر ملی‌پوشان در مراحل مقدماتی با قرعه‌ای مناسب مواجه شده‌اند، اما بخش دشوار جدول در مراحل بعدی آغاز می‌شود.در چند وزن، نمایندگان کره جنوبی، چین، اردن و ازبکستان می‌توانند در مسیر ایران قرار بگیرند؛ کشورهایی که بخش مهمی از مدال‌های تاریخ تکواندو آسیا را به خود اختصاص داده‌اند.