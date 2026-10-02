امیر سینا بختیاری در تکواندو مجازی حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات تکواندو مجازی بازی های اسیایی که برای نخستین بار در این دوره بازی ها اجرا می شود، امیر سینا بختیاری در دومین مبارزه خود مقابل زانگ هان از سنگاپور قرار گرفت و در نهایت ۲ بر صفر نتیجه را واگذار کرد و حذف شد اما در وزن منهای ۸۰ کیلوگرم امروز می بایست به مصاف حریفان برود.

در این روش مبارزه مجازی دو کارشناس با نصب تجهیزات الکترونیکی بر روی پا،سر و دست تکواندو کاران، با عینک مخصوصی که بر صورت دارند مبارزه فضای مجازی بدون برخورد و ضربه زدن به یکدیگر را تجربه می کنند.

در این روش شیاپچانگ مستطیل شکل به دو بخش مربع تقسیم شده و هر تکواندو کار در محدوده خود و بدون برخورد با حریف با توجه به نصب تجهیزات رد یابی بر دست و صورت و پا با رقیبش که چند متر آنطرف تر است مبارزه می کند و مانیتور نمایشگر هم مبارزه مجازی این دو و امتیازات رد و بدل شده را به تصویر می کشد و در نهایت تکواندو کاران بعد از اتمام مسابقه با جدا کردن تجهیزات نصب شده دوباره به شیاپچانگ بر می گردند تا داور نفر برنده را اعلام کند.

رقابت‌های «تکواندو مجازی» برای نخستین‌بار در تاریخ بازی‌های آسیایی طی سه راند و در چارچوب بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا برگزار می‌شود؛ رویدادی تازه که ورزش سنتی تکواندو را با فناوری واقعیت مجازی (VR) پیوند زده و ایران نیز در این اتفاق تاریخی نماینده دارد.

از نکات قابل توجه مسابقات تکواندو مجازی، استقبال کودکان و دانش آموزان حاضر در سالن از برگزاری این نوع مسابقات بود چرا که تکواندو مجازی این قابلیت را دارد که دو تکواندو کار زن و مرد و یا دختر و پسر بتوانند بدون زدن ضربات تماسی، با یکدیگر مبارزه کنند.

نصب و جدا سازی تجهیزات بر روی ورزشکاران با توجه برگزاری اولین دوره آن و زمان بر بودن آن باعث کندی روند برگزاری رقابتها و ایجاد تاخیر در سر وقت برگزار شدن مسابقات شده است.

مسابقات تکواندو از روز گذشته پنجشنبه ۹ مهر در سالن تویوهاشی با برگزاری رقابت‌های پومسه آغاز شد و امروز و فردا با برگزاری مبارزات کیوروگی خاتمه می یابد.

ساینا کریمی،ابوالفضل زندی،ساغر مرادی و امیر سینا بختیاری چهار نماینده کشورمان هستند که امروز بر روی شیاپچانگ به مصاف حریفان می روند.

امیر سینا بختیاری امروز در وزن منهای ۸۰ کیلو گرم مسابقه می دهد.