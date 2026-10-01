«سالمندان» حلقه اتصال گذشته به آینده؛ تکریم سالمند از مدارس آغاز شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حمید عبدالهیان صبح پنجشنبه در مراسم تکریم روز سالمند که در مرکز نگهداری سالمندان ثامن‌الائمه شاهرود برگزار شد، اظهار کرد: اسلام به همه ابعاد زندگی انسان توجه داشته و احترام به سالمندان نیز در این آموزه‌ها جایگاه ویژه‌ای دارد.

وی با بیان اینکه سالمندان از جایگاه ارزشمندی در جامعه برخوردارند، افزود: در فرهنگ اسلامی، تکریم و احترام به ریش‌سفیدان مورد تأکید قرار گرفته و کسانی که به سالمندان خدمت می‌کنند، در حقیقت به یک ارزش مهم دینی و انسانی عمل می‌کنند.

امام جمعه موقت شاهرود بر ضرورت تقویت نقش آموزش و پرورش در ترویج فرهنگ تکریم سالمندان تأکید کرد و افزود: اگر قرار است سبک زندگی و برخی مشکلات اجتماعی اصلاح شود، باید این موضوع را از نظام آموزشی و تربیت کودکان و نوجوانان دنبال کنیم.

عبدالهیان با اشاره به نقش سالمندان در خانواده تصریح کرد: ریش‌سفید خانواده می‌تواند در جایگاه یک الگو و راهنما قرار گیرد و تجربه و دانش او در تربیت نسل جدید اثرگذار باشد؛ از این رو سالمندان را می‌توان حلقه اتصال گذشته به آینده دانست.

وی، وقت‌گذرانی با سالمندان را یکی از مهم‌ترین شیوه‌های تکریم آنان دانست و ادامه داد: بسیاری از سالمندان به دلایل مختلف با احساس تنهایی مواجه هستند و توجه خانواده و جامعه می‌تواند در کاهش این احساس مؤثر باشد.

امام جمعه موقت شاهرود خاطرنشان کرد: در ارتباط با سالمندان باید ادب و آداب اسلامی رعایت شود، با واژه‌های محترمانه با آنان سخن گفته و به صحبت‌هایشان گوش داده شود.

عبدالهیان تصریح کرد: همچنین شایسته است از سالمندان درخواست نصیحت و مشورت شود، چرا که آنان کوله‌باری از تجربه را با خود دارند.

وی، غذا خوردن در کنار سالمندان، شنیدن خاطرات آنان، تماس تلفنی و گفت‌وگو، هدیه دادن، کمک کردن و خدمت به آنان را از دیگر جلوه‌های تکریم سالمندان برشمرد و خاطر نشان کرد: توجه به این رفتارهای ساده می‌تواند جایگاه سالمندان را در خانواده و جامعه تقویت کند.