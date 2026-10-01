به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان هاشمی عصر پنجشنبه در جریان بازدید مشاور پارلمانی سازمان بهزیستی کشور، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هیئت همراه از بیمارستان خاتم‌الانبیا(ص) گنبدکاووس، اظهار کرد: این شهرستان علاوه بر ظرفیت‌های اقتصادی، تاریخی و گردشگری، از ظرفیت‌های اجتماعی قابل توجهی برخوردار است که برای بالفعل شدن آنها نیازمند حمایت و توجه در سطح ملی هستیم.

وی با اشاره به جایگاه والیبال در گنبدکاووس افزود: والیبال در این شهرستان تنها یک رشته ورزشی نیست، بلکه بخشی از سرمایه اجتماعی و هویت مردم گنبدکاووس به شمار می‌رود و در کنار آن، ظرفیت‌های تاریخی، گردشگری و اقتصادی شهرستان نیز باید در برنامه‌های توسعه‌ای مورد توجه قرار گیرد.

فرماندار گنبدکاووس، برج قابوس، شهر تاریخی جرجان، امامزاده یحیی بن زید(ع)، صنایع‌دستی و ظرفیت‌های گردشگری را از جمله ظرفیت‌های مهم شهرستان برشمرد و گفت: منطقه آزاد اینچه‌برون، همجواری با ترکمنستان و دسترسی به بازار حدود ۳۰۰ میلیون نفری آسیای مرکزی، ظرفیت دیگری است که می‌تواند به توسعه اقتصادی منطقه کمک کند.

هاشمی همچنین به ظرفیت تالاب‌های بین‌المللی آلماگل، آلاگل و آجی‌گل و ظرفیت‌های مرزی گنبدکاووس اشاره کرد و گفت: توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر نیز از دیگر ظرفیت‌های شهرستان است و بخشی از این ظرفیت با اقدامات انجام‌شده وارد مدار کمک به شبکه برق شده، اما برای توسعه بیشتر آن نیازمند حمایت ملی هستیم.

وی همدلی و تعامل میان دستگاه‌های اجرایی، مجلس و دستگاه قضایی را از ظرفیت‌های مهم گنبدکاووس دانست و افزود: همه ارکان حاکمیت در شهرستان با هدف پیگیری مطالبات مردم و توسعه منطقه در کنار یکدیگر قرار دارند و از ظرفیت نماینده مجلس و ارتباطات ملی و پارلمانی برای پیگیری مسائل شهرستان استفاده می‌کنیم.

پیشرفت واقعی پروژه خاتم‌الانبیا به ۱۷ درصد رسید

فرماندار گنبدکاووس در ادامه با اشاره به بازدید از پروژه درمانگاه خاتم‌الانبیا(ص) اظهار کرد: پیشرفت فیزیکی برنامه‌ای این پروژه حدود ۵۹ درصد پیش‌بینی شده، در حالی که پیشرفت واقعی آن بیش از ۱۷ درصد گزارش شده است.

وی افزود: در بخش پیشرفت ریالی نیز در شرایطی که پیشرفت برنامه‌ای پروژه حدود ۶۳ درصد تعیین شده، میزان پیشرفت واقعی حدود ۲۲ درصد اعلام شده است.

هاشمی مشکلات مالی و کمبود اکیپ‌های اجرایی پیمانکار، افزایش قیمت‌ها، شرایط اقتصادی، تأخیر در پرداخت پیش‌پرداخت و اقساط و تغییرات فنی و نقشه‌ها را از جمله عوامل مؤثر در تأخیر پروژه عنوان کرد و گفت: عقب‌ماندگی این طرح را نمی‌توان صرفاً متوجه پیمانکار دانست و بخشی از مشکلات به مسائل فنی، پرداخت‌ها و دیگر موانع اجرایی بازمی‌گردد.

وی ابراز امیدواری کرد وعده بهره‌برداری از پروژه درمانگاه خاتم‌الانبیا(ص) در دهه فجر سال ۱۴۰۶ محقق شود و افزود: مطالبه شهرستان از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، کمک به رفع موانع موجود و تسریع در روند اجرای این پروژه است.

بیش از ۱۲ هزار مددجو زیر پوشش بهزیستی گنبدکاووس

فرماندار گنبدکاووس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گستردگی جامعه هدف بهزیستی در این شهرستان گفت: بیش از ۱۲ هزار مددجو تحت پوشش خدمات بهزیستی قرار دارند و متناسب با این جمعیت، توسعه زیرساخت‌ها و تجهیزات اورژانس اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد.

هاشمی تعیین تکلیف ساختمان فرسوده اداره بهزیستی، تأمین تجهیزات و زیرساخت‌های اورژانس اجتماعی و اختصاص اعتبار برای مرکز سرپناه شبانه‌روزی را از مطالبات گنبدکاووس برشمرد.

وی همچنین خواستار تشکیل پرونده ویژه آسیب‌های اجتماعی گنبدکاووس در کمیسیون اجتماعی مجلس شد و اظهار کرد: با توجه به شرایط و گستردگی مسائل اجتماعی شهرستان، گنبدکاووس می‌تواند به‌عنوان یک مطالعه موردی و پایلوت برای اجرای مداخلات یکپارچه اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

۶۲۲ هکتار بافت فرسوده در گنبدکاووس

هاشمی با اشاره به وضعیت بافت‌های فرسوده گنبدکاووس اظهار کرد: حدود ۶۲۲ هکتار بافت فرسوده در این شهرستان وجود دارد و بیش از ۶۰ هزار نفر، معادل حدود یک‌سوم جمعیت شهری، در این محدوده‌ها سکونت دارند.

وی افزود: محلات سیدآباد، دره‌افغان‌آباد و چای‌بویین از جمله مناطقی هستند که نیازمند توجه ویژه‌اند و انتظار داریم برای این مناطق ردیف اعتباری مشخصی در نظر گرفته شود.

فرماندار گنبدکاووس تأکید کرد: اختصاص اعتبار برای اجرای همزمان طرح‌های عمرانی، فرهنگی و اجتماعی در محلات دارای بافت فرسوده می‌تواند به رفع بخشی از مسائل این مناطق و کاهش آسیب‌های اجتماعی کمک کند.

هاشمی با بیان اینکه اجرای برنامه‌های پیشگیری از خودکشی و سند ملی مرتبط با این حوزه نیازمند پشتیبانی اعتباری است، اظهار کرد: تأمین اعتبار ملی برای اجرای این برنامه‌ها از مطالبات شهرستان است و انتظار داریم در تصمیمات و رهاورد سفر کمیسیون اجتماعی مجلس مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین تکمیل مرکز ماده ۱۶ مردان شرق استان را از دیگر نیازهای مهم شهرستان برشمرد و گفت: برای تکمیل این مرکز حدود ۳۰ میلیارد تومان اعتبار ملی یا استانی نیاز است و انتظار می‌رود تأمین این اعتبار در جریان این سفر مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

فرماندار گنبدکاووس افزایش سرانه تسهیلات اشتغال مددجویان، حمایت از افراد بهبودیافته از اعتیاد و تقویت زیرساخت‌های درمانی و حمایتی را نیز از دیگر مطالبات شهرستان عنوان کرد.

تعیین تکلیف ساختمان تأمین اجتماعی و ورزشگاه کارگران

هاشمی با اشاره به حضور معاون سازمان تأمین اجتماعی در سفر کمیسیون اجتماعی مجلس به گنبدکاووس، بازسازی ساختمان فرسوده تأمین اجتماعی این شهرستان را از مطالبات جدی مردم دانست و خواستار صدور دستور لازم برای تعیین تکلیف این ساختمان شد.

وی افزایش سهم بیمه کارگران ساختمانی و بهسازی ورزشگاه قدیمی کارگران گنبدکاووس را نیز از دیگر مطالبات شهرستان برشمرد.

ضرورت حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد

فرماندار گنبدکاووس همچنین با اشاره به فعالیت بیش از ۵۰ سازمان مردم‌نهاد در شهرستان اظهار کرد: این مجموعه‌ها از ظرفیت نیروهای داوطلب و متخصص در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی برخوردارند و می‌توانند در پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی نقش مؤثری ایفا کنند.

هاشمی خواستار حمایت ویژه از سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در گنبدکاووس شد و افزود: اگر امروز برای نقاط آسیب‌پذیر شهرستان تصمیم‌گیری و اقدام نشود، هزینه مداخله در آینده به‌مراتب افزایش خواهد یافت.

وی با تأکید بر اهمیت تصمیمات حاصل از سفر کمیسیون اجتماعی مجلس به گنبدکاووس گفت: انتظار داریم رهاورد این سفر به تصمیمات عملی و ماندگار برای مردم شهرستان منجر شود.