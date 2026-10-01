پیش بینی۴۷ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال برای مددجویان بهزیستی گنبد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدکریم آریا، مشاور پارلمانی سازمان بهزیستی کشور طهر پنجشنبه در بازدید از اداره بهزیستی گنبدکاووس، با اشاره به مسائل مطرح‌شده درباره وضعیت ساختمان این اداره اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده و برگزاری جلسات با استاندار، مدیرکل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و مدیران دستگاه‌های مرتبط، موضوع فروش ملک فعلاً منتفی شده است.

وی افزود: برای تعیین تکلیف این مجموعه، باید موضوع در کمیسیون ماده ۵ بررسی و امکان تغییر کاربری فضای موجود به کاربری‌های اداری و تجاری فراهم شود و همچنین زمینه مشارکت با دستگاه‌هایی مانند بنیاد مسکن و شهرداری‌ها فراهم شود.

آریا ادامه داد: هدف این است که ضمن ایجاد فضای مناسب و در شأن کارکنان و جامعه هدف بهزیستی، امکان ایجاد درآمد پایدار برای این سازمان نیز فراهم شود.

مشاور پارلمانی سازمان بهزیستی کشور همچنین بر ضرورت توجه به وضعیت کارکنان این سازمان تأکید کرد و گفت: کارکنان بهزیستی با توجه به گستردگی مأموریت‌ها و مسئولیت‌های متعدد در حوزه‌های مختلف، نیازمند حفظ شأن و منزلت شغلی هستند و موضوعاتی مانند فرسودگی شغلی، معیشت و مسکن آنان باید مورد توجه قرار گیرد.

وی اضافه کرد: در صورت جابه‌جایی اداره بهزیستی گنبدکاووس و تأمین ساختمان مناسب به صورت استیجاری، سازمان بهزیستی آمادگی دارد هزینه‌های مربوط به اجاره را تأمین کند.

آریا با اشاره به شرایط گنبدکاووس در حوزه آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: گستردگی جغرافیایی، پراکندگی روستاها و جمعیت جامعه هدف، این شهرستان را به یکی از مناطق مهم در برنامه‌های بهزیستی تبدیل کرده و در برنامه‌های سال ۱۴۰۵، موضوعاتی همچون اشتغال، مسکن و کاهش آسیب‌های اجتماعی در این شهرستان مورد توجه قرار گرفته است.

وی درباره موضوع خودکشی در گنبدکاووس نیز گفت: در حوزه آسیب‌های اجتماعی، به‌ویژه پیشگیری از خودکشی، باید اقدامات پیشگیرانه و حمایتی با جدیت دنبال شود و بهزیستی آمادگی دارد از ظرفیت‌های ملی برای پشتیبانی از برنامه‌های شهرستان استفاده کند.

مشاور پارلمانی سازمان بهزیستی کشور همچنین ظرفیت اردوگاه توسکستان را مورد توجه قرار داد و افزود: این ظرفیت می‌تواند در حوزه‌های فرهنگی، ورزشی و تربیتی و به‌ویژه برای دانش‌آموزان و افرادی که در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار دارند، مورد استفاده قرار گیرد.

آریا در ادامه از پیش‌بینی ۱۰۸ فرصت شغلی برای جامعه هدف بهزیستی گنبدکاووس در سال جاری خبر داد و گفت: در سطح سازمان نیز بیش از ۴۷ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی برای این شهرستان در نظر گرفته شده است.

وی افزود: ۱۴۶ نفر از جامعه هدف نیز می‌توانند از حمایت‌های بیمه‌ای خویش‌فرمایی و کارفرمایی استفاده کنند و کارفرمایانی که افراد دارای معلولیت و دیگر گروه‌های هدف بهزیستی را به کار گیرند، از بسته‌های تشویقی و حمایت‌های بیمه‌ای سازمان بهره‌مند می‌شوند.

آریا درباره فعالیت مراکز مثبت زندگی در گنبدکاووس اظهار کرد: ۱۰ مرکز مثبت زندگی در این شهرستان فعال است که در مجموع پنج هزار و ۳۵۸ پرونده را تحت پوشش دارند، اما هزار و ۳۸۰ پرونده هنوز در مراکز جانمایی نشده است.

وی ادامه داد: در صورت تشخیص و درخواست اداره‌کل بهزیستی گلستان، امکان افزایش ظرفیت مراکز و صدور مجوز برای راه‌اندازی مرکز جدید وجود دارد و سازمان آمادگی دارد نسبت به ساماندهی این هزار و ۳۸۰ پرونده اقدام کند.

مشاور پارلمانی سازمان بهزیستی کشور همچنین از پیش‌بینی حمایت‌های ویژه در حوزه ازدواج خبر داد و گفت: امسال حداقل ۳۰ درصد اعتبارات مربوط به این بخش پرداخت خواهد شد و برای ۴۲۷ نفر نیز کمک‌هزینه ازدواج با سرانه شش میلیون تومان پیش‌بینی شده که بخشی از آن پرداخت شده و روند پرداخت مابقی در حال انجام است.

وی با اشاره به حمایت‌های توانبخشی افزود: برای ۳۱۰ نفر از جامعه هدف گنبدکاووس، کمک‌هزینه تأمین تجهیزات و وسایل توانبخشی با اعتباری بیش از دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان در سال جاری اختصاص یافته است.

آریا درخصوص برنامه بیمه زنان سرپرست خانوار گفت: در سال ۱۴۰۵ زنان سرپرست خانوار روستایی، عشایری و ساکنان شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر به صورت رایگان تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند و تلاش می‌شود هیچ زن سرپرست خانواری در گنبدکاووس بدون پوشش بیمه‌ای باقی نماند.