سینماگران قم به مناسبت روز سینما به دیدار سالمندان رفتند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا سوقندی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم، سید حمیدرضا منتظری مدیر انجمن سینمای جوانان قم، جمعی از هنرمندان پیشکسوت سینما، مربیان و هنرجویان فیلم‌سازی صبح شنبه با حضور در آسایشگاه سالمندان انوار آفتاب قم، با مدیران و ساکنان این مرکز دیدار و گفت‌وگو کردند.

این دیدار همزمان با روز ملی سینما و با هدف توجه به جایگاه سالمندان و تکریم پدران و مادران و پیشکسوتان جامعه برگزار شد و سینماگران قمی در جریان حضور خود در این مرکز، با اهدای شاخه‌های گل از سالمندان عیادت کردند.



سینماگران قم در ادامه این برنامه از بخش‌ها و طبقات مختلف مرکز خدمات توانبخشی انوار آفتاب بازدید کردند و در فضایی صمیمانه با سالمندان و مددجویان این مجموعه به گفت‌وگو پرداختند.



در جریان این دیدار همچنین از سالمندان و ساکنان آسایشگاه برای حضور در یک برنامه اکران گروهی فیلم‌های کوتاه و بلند سینمایی دعوت شد تا این آثار به میزبانی سینماسیار انجمن سینمای جوانان استان قم برای آنان به نمایش درآید.



سید حمیدرضا منتظری در این مراسم با خیرمقدم به خانواده سینمای قم، حضور هنرمندان و هنرجویان در جمع سالمندان را اقدامی در راستای توجه جامعه هنری به جایگاه پیشکسوتان دانست.



مدیر انجمن سینمای جوانان قم با اشاره به اینکه توجه هنرمندان به سالمندان می‌تواند جلوه‌ای از فرهنگ قدرشناسی در جامعه باشد، اظهار کرد: حضور سینماگران در خانه سالمندان در روز ملی سینما، یادآور اهمیت تکریم پدران و مادران و پاسداشت جایگاه پیشکسوتان و سپیدمویان است.



وی سینما را یکی از شاخصه‌های توسعه فرهنگی در جوامع مختلف عنوان کرد و افزود: فعالیت‌های سینمایی هنرمندان و هنرجویان انجمن سینمای جوانان در استان قم بیش از پنج دهه قدمت دارد و سینماگران این شهر از چهره‌های شناخته‌شده و مطرح در عرصه سینمای کشور به شمار می‌روند.



منتظری خطاب به سالمندان و مددجویان حاضر در آسایشگاه بیان کرد: سینماگران قم در این جمع حاضر شده‌اند تا قاب دوربین دل‌های خود را به سوی چشمان زلال پدران و مادرانی باز کنند که کوله‌باری از قصه و تجربه را در سینه دارند.



وی در ادامه خطاب به سینماگران و هنرجویان فیلم‌سازی قم گفت: این گردهمایی با هدف ترویج فرهنگ قدرشناسی و تکریم سالمندان و بهره‌مندی از برکت حضور این عزیزان در فضایی سرشار از همدلی شکل گرفته است.



تکریم سالمندان وظیفه‌ای اخلاقی و دینی است



محمدرضا سوقندی نیز در این برنامه با قدردانی از حضور سینماگران جوان و توجه آنان به جایگاه پیشکسوتان، بر اهمیت تکریم سالمندان در جامعه تأکید کرد.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم با اشاره به جایگاه ویژه سالمندان و کهنسالان در جامعه، تکریم آنان را وظیفه‌ای اخلاقی و دینی دانست و اظهار کرد: احترام به سالمندان به معنای پاسداشت ارزش‌ها و سنت‌ها و تقویت پیوندهای خانوادگی و ارتباط میان نسل‌هاست.



وی سالمندی را یکی از دوره‌های مهم زندگی انسان دانست و افزود: ارتقای سلامت سالمندان در ابعاد جسمی، روانی و معنوی باید مورد توجه قرار گیرد و سینماگران با استفاده از ابزار و ظرفیت‌های در اختیار خود می‌توانند در این زمینه نقش مؤثری ایفا کنند.



سوقندی تصریح کرد: سینماگران با بهره‌گیری از رسالت هنری و رسانه‌ای خود می‌توانند در تثبیت جایگاه، نقش و منزلت سالمندان در خانواده و اجتماع اثرگذار باشند و رسانه‌ها نیز به عنوان یکی از ابزارهای مهم آگاهی‌رسانی باید در زمینه ارتقای سواد سلامت سالمندان نقش خود را به درستی ایفا کنند.



نقش مهم سینما در انتقال تجربه به نسل‌های جدید



رضا ابوذر، پیشکسوت سینما و مدیر سابق انجمن سینمای جوانان قم، نیز با ابراز خرسندی از حضور در این برنامه، بر ضرورت آشنایی نسل جوان با شیوه صحیح تعامل با سالمندان تأکید کرد.



این پیشکسوت سینمای قم بیان کرد: نسل جوان جامعه به آگاهی و دانش درباره نحوه برخورد و تعامل با سالمندان نیاز دارد و رسانه‌های اثرگذاری مانند سینما می‌توانند در معرفی جایگاه و منزلت والای سالمندان و آموزش نسل جدید نقش‌آفرین باشند.



وی ادامه داد: در شرایط امروز جامعه و در عصر ارتباطات، رسانه‌هایی مانند سینما این ظرفیت را دارند که تجربه‌های سالمندان و نسل‌های گذشته را که از خردمندترین اقشار جامعه هستند، به نسل آینده منتقل کنند.



ابوذر افزود: سینما با آگاهی‌بخشی به مخاطبان و اقشار مختلف جامعه می‌تواند مسئولیت نسل جوان و سهم خانواده‌ها در حفظ آرامش و منزلت سالمندان را یادآوری کند.



در بخش پایانی این برنامه، از سالمندان و ساکنان آسایشگاه انوار آفتاب قم تکریم و پذیرایی شد و سینماگران با اهدای شاخه‌های گل، حضور خود را در جمع سالمندان گرامی داشتند.



همچنین چند فیلم کوتاه پویانمایی با موضوع تکریم سالمندان برای ساکنان این مرکز اکران شد و فیلم سینمایی «تاکسیدرمی» نیز به میزبانی سینماسیار انجمن سینمای جوانان استان قم به نمایش درآمد.



در ادامه این برنامه، از سالمندان دعوت شد تا در قالب یک برنامه جمعی، به تماشای فیلم‌های کوتاه و بلند سینمایی بنشینند و از ظرفیت سینماسیار انجمن سینمای جوانان استان قم بهره‌مند شوند.