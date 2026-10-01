محسن مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته، نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر استان اصفهان به ۹ مورد حادثه امدادرسانی کردند.

وی افزود: از مجموع حوادث ثبت‌شده، هفت مورد جاده‌ای، یک مورد مربوط به فوریت‌های پزشکی و یک مورد نیز خدمات حضوری بوده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان ادامه داد: در مجموع این حوادث، ۲۳ نفر حادثه‌دیده بودند که از این تعداد ۱۵ نفر مصدوم شدند.

مومنی تصریح کرد: نیروهای امدادی در این عملیات‌ها چهار مصدوم را برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل کردند و چهار نفر نیز به صورت سرپایی خدمات درمانی دریافت کردند.

وی با اشاره به حضور نیروهای امدادی پایگاه‌های مختلف هلال احمر استان گفت: پایگاه‌های طلازرین تیران و کرون، کردعلیا تیران و کرون، قلعه‌آقا لنجان، سه‌راهی مبارکه، کرکس نطنز، تیدجان خوانسار، ازونبلاغ فریدونشهر، مسجد شهدا کاشان و عوارضی کاشان در عملیات‌های امدادی ۲۴ ساعت گذشته مشارکت داشتند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان خاطرنشان کرد: نیروهای امدادی این جمعیت به صورت شبانه‌روزی در محورهای مواصلاتی و مناطق مختلف استان آماده ارائه خدمات امدادی به حادثه‌دیدگان هستند.