به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات کشتی فرنگی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، مهدی بالی در وزن ۹۷ کیلوگرم در مرحله رده‌بندی به مصاف اسلام اولویف از قزاقستان رفت که این دیدار با نتیجه ۵ بر یک و با ضربه فنی به سود نماینده کشتی فرنگی ایران به پایان رسید و بالی موفق به کسب مدال برنز بازی‌های آسیایی ناگویا شد.

مهدی بالی در دور نخست با نتیجه ۷ بر صفر ابراهیم محمد از عربستان را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۱۰ بر صفر اوزور ژوژوپبیکوف از قرقیزستان دارنده مدال برنز المپیک را مغلوب کرد و راهی نیمه نهایی شد. بالی در مرحله نیمه‌نهایی با نتیجه ۵ بر ۴ مغلوب یوری ناکازاتو از ژاپن شد.

پرونده کشتی فرنگی ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا با کسب دو مدال طلا و یک مدال برنز بسته شد. علیرضا عبدولی و امین میرزازاده دو طلای ایران را به دست آوردند و آخرین نماینده ایران نیز با کسب مدال برنز به کار خود پایان داد. غلامرضا فرخی، محمدجواد رضایی و سجاد عباسپور نیز از رسیدن به مدال بازماندند.

مجموع مدال های کاروان ایران تا به این لحظه به این شرح است:

مدال طلا

* مرتضی نعمتی (وزن ۷۵ کیلوگرم کاراته)

* محمود نعمتی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)

* تیم فوتبال الکترونیک

* فاطمه مجلل (روئینگ سبک وزن)

* تیم روئینگ ۲ نفره سبک وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* سهیل موسوی (ووشو)

* محمدرضا طیبی (پرتاب وزنه)

* علی عالی پور (وزنه برداری)

* مجید وحید بریمانلو (کوراش)

*علی داوودی( وزنه‌برداری)

* امین میرزازاده (کشتی فرنگی)

* علیرضا عبدولی( کشتی فرنگی)

مدال نقره

* تیم کاتا بانوان

* فاطمه زهرا سعید آبادی (وزن ۵۵- کاراته)

* علی اصغر آسیا بری (۸۴- کیلوگرم کاراته)

* سوگند سینکایی (ووشو)

* شجاع پناهی (ووشو)

* عرفان محرمی (ووشو)

* تیم روئینگ ۴ نفره زنان

* تیم روئینگ ۲ نفره سنگین وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* امیرحسین محمودپور (روئینگ تک نفره سبک وزن)

* آرمان خدایی (خرک حلقه)

* مهدی الفتی (پرش خرک)

* تیم ملی کبدی زنان

* تیم ملی کبدی مردان

* زهرا زارعی (دو ۴۰۰ متر)

* رضا احمدزاده (کوراش)

* علی امیریان (دو ۸۰۰ متر)

مدال برنز

* تیم ملی بسکتبال

* علی پاکدامن

* فاطمه مجلل (روئینگ سنگین وزن)

*صادق صمیمی (پرتاب دیسک)

* تیم کایاک ۵۰۰ متر مردان

* تیم میکس تپانچه

* بسکتبال سه نفره مردان

* ریحانه کریمی (وزنه برداری)

*نوشاد عالمیان (تنیس روی میز)

* مهسا بهشتی (وزنه برداری)

* فاطمه برمکی (کوراش)

* امیر اسماعیلی (بوکس)

* مهدی بالی( کشتی فرنگی)