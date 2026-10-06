علی جباری در گفتگو با خبرنگار مهر، در ارزیابی عملکرد تیم ملی وزنه‌برداری ایران در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، اظهار کرد: عملکرد بچه‌ها را عالی دیدم و به نظرم ملی‌پوشان با انگیزه و تمرکز خوبی روی تخته رفتند و توانستند نتیجه قابل توجهی برای وزنه‌برداری ایران رقم بزنند. علی عالیپور و علی داوودی واقعاً گل کاشتند و هر دو موفق شدند مدال طلا بگیرند. کسب این دو مدال طلا در چنین رقابت مهمی نشان داد که وزنه‌برداری ایران همچنان از ظرفیت بالایی برای حضور در میادین بزرگ برخوردار است.

وی ادامه داد: پس از کسب مدال طلای این دو نفر، ناگهان یاد المپیک ۲۰۰۰ سیدنی افتادم؛ جایی که حسین توکلی و حسین رضازاده دو مدال طلا برای ایران گرفتند. این دوره هم در بازی‌های آسیایی ناگویا، دو علی توانستند طلا بگیرند. انگار این اسم‌های مشابه برای ما همیشه خوش‌یمن بوده‌اند و این تشابه اسمی برای من خیلی جالب بود. به نظرم اتفاقی که برای وزنه‌برداری ایران در بازی‌های آسیایی افتاد، یادآور همان روزهای خوب سیدنی است و عملکرد این دو وزنه‌بردار کمتر از اتفاقی که در المپیک سیدنی برای حسین توکلی و حسین رضازاده رخ داد، نیست.

جباری افزود: در مجموع ملی‌پوشان وزنه‌برداری واقعاً خوب کار کردند و نشان دادند برای رسیدن به موفقیت در یک میدان بزرگ، هم از نظر فنی و هم از نظر روحی آماده هستند. بانوان نیز عملکرد خوبی داشتند و برای نخستین بار در بازی‌های آسیایی موفق شدند دو مدال برنز کسب کنند که اتفاق مهمی برای وزنه‌برداری بانوان ایران محسوب می‌شود.

مربی وزنه‌برداری ایران عنوان کرد: تیم فعلی تیم جوانی است و من تا چند ماه پیش بالای سر این تیم بودم و از نزدیک تمرینات و روند آماده‌سازی بچه‌ها را دنبال می‌کردم. به همین دلیل، دیدن این نتایج برای من خوشحال‌کننده است. به نظرم این تیم ظرفیت پیشرفت بیشتری دارد و اگر همین روند ادامه پیدا کند، می‌توانیم در مسابقات آینده نیز شاهد نتایج خوبی از وزنه‌برداری ایران باشیم.

کارشناس وزنه‌برداری ایران در واکنش به عملکرد علیرضا نصیری در مسابقات اخیر گفت: نصیری را یکی از استعدادهای آینده وزنه‌برداری ایران می‌دانم و معتقدم می‌تواند در المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس برای کسب مدال طلا رقابت کند. من مطمئن هستم و حتی چند ماه پیش به رئیس فدراسیون گفتم مطمئن باشید علیرضا نصیری در المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس توانایی کسب مدال طلا را دارد. من نمی‌خواهم پیش‌بینی قطعی کنم، اما به نظرم علیرضا نصیری توانایی کسب مدال طلای المپیک را دارد و ما این توانایی را در او می‌بینیم.

وی افزود: نصیری هنوز جوان است و زمان زیادی برای پیشرفت دارد. اگر بتواند از نظر روحی و روانی خودش را به شرایط مطلوب برساند و توانایی‌هایی را که در تمرین نشان می‌دهد در مسابقه هم به نمایش بگذارد، می‌تواند در سال‌های آینده به یکی از مدعیان اصلی وزنه‌برداری ایران تبدیل شود. او قطعا می‌تواند در المپیک از سد اکبر ژورائف عبور کند. اکبر وزنه‌برداری دست‌نیافتنی نیست و علیرضا توانایی عبور از او را دارد. حدود دو سال دیگر سن اکبر ژورائف بالاتر می‌رود، در حالی که علیرضا همچنان جوان است و توانایی پیشرفت بیشتری دارد.

جباری ادامه داد: نصیری باید روی نقاط ضعفش کار کند و مهم‌تر از همه، چیزی که در تمرین نشان می‌دهد را در مسابقه هم اجرا کند. او در تمرینات جنگندگی و اعتمادبه‌نفس بالایی دارد، اما باید همین شرایط را روی تخته مسابقه هم داشته باشد. اگر بتواند با تمرکز بیشتر و حواس جمع‌تر مسابقه بدهد و تمام توانش را روی وزنه زدن بگذارد، قطعاً می‌تواند در آینده نتایج بسیار خوبی بگیرد.

کارشناس وزنه برداری ادامه داد: چند روز قبل از مسابقه علیرضا نصیری، من مرتب در سالن تمرین بچه‌ها حضور داشتم. چون تمرین تیم عمان تمام می‌شد و بعد از آن ملی‌پوشان ایران تمرین می‌کردند، به هتل نمی‌رفتم و می‌نشستم تا تمرین آنها را ببینم. یک روز علیرضا نصیری در آخرین تمرین سنگین خود در ناگویا، ۱۸۵ کیلوگرم را در یک‌ضرب زد. آن‌قدر این وزنه را سبک و خوب مهار کرد که به جرأت گفتم او در مسابقه می‌تواند بالای ۱۹۰ کیلوگرم در یک‌ضرب بزند.

جباری افزود: علیرضا نصیری در تمرین با اعتمادبه‌نفس و جنگندگی بسیار خوبی ظاهر شده بود، اما چیزی که از او در تمرین می‌بینیم با عملکردش در مسابقه متفاوت است. این جنگندگی و اعتمادبه‌نفس باید در مسابقه هم خودش را نشان دهد. به نظرم نصیری باید در مسابقه شش‌دانگ‌تر و حواس‌جمع‌تر باشد و وقتی روی تخته می‌رود، کمتر به اطراف توجه کند و تمام تمرکزش را روی وزنه زدن بگذارد. اگر بتواند همان چیزی را که در تمرین نشان می‌دهد روی تخته مسابقه هم اجرا کند، قطعاً می‌تواند عملکرد بسیار بهتری داشته باشد.

جباری در ادامه به برخورد بهداد سلیمی با علیرضا نصیری پس از مسابقه اشاره کرد و گفت: بهداد بعد از مسابقه کنار علیرضا رفت، با او صحبت کرد و او را در آغوش گرفت. علیرضا نیز در آغوش بهداد گریه کرد. این صحنه برای من بسیار تأثیرگذار بود و نشان داد رابطه بهداد با بچه‌ها فراتر از رابطه مربی و ورزشکار است. او توانست در آن لحظه به نصیری آرامش بدهد و از نظر روحی او را جمع کند. سلیمی رابطه بسیار خوبی با ملی‌پوشان دارد و همه بچه‌ها در کنار او احساس آرامش می‌کنند. علیرضا نصیری هم با وجود عملکردی که در مسابقات اخیر داشته، هنوز تنها ۲۲ سال دارد و ابتدای مسیر حرفه‌ای خود در رده بزرگسالان است. من همچنان معتقدم او در آینده و به‌خصوص در المپیک می‌تواند بدرخشد.

مربی ایرانی تیم ملی وزنه‌برداری عمان در مورد انتخاب اشتباه وزنه‌های نصیری از سوی کادر فنی گفت: من پشت صحنه مسابقات نبودم و به همین خاطر نمی‌توانم قضاوت درستی داشته باشم. ضمن اینکه او وزنه‌برداری نبود که بخواهد وزنه ۲۳۱ کیلوگرمی را بیندازد. حتی زمانی که وزنه ۱۸۵ کیلوگرم را در یک‌ضرب زد، من گفتم که در دوضرب می‌تواند بالای ۲۰۰ کیلوگرم وزنه بزند، چون علیرضا همیشه در دوضرب عملکرد خوبی داشته و معمولاً در این حرکت موفق ظاهر می‌شد.

جباری درباره فعالیت خود در تیم ملی عمان نیز گفت: چند ماهی است که هدایت تیم عمان را برعهده گرفتم اما واقعیت این است که ساختن یک تیم خوب زمانبر است و نکته منفی هم این است که وزنه‌برداران عمان حضور همیشگی در اردو ندارد و همین موضوع می‌تواند خلل ایجاد کند. با این حال چند وزنه‌بردار نوجوان دارند که من در سالن تمرینشان را دیده‌ام و پتانسیل خوبی دارند و می‌توانند در آینده عملکرد بهتری داشته باشند.

وی افزود: به نظرم اگر برخی کم‌وکاستی‌ها برطرف شود، وزنه‌برداری عمان می‌تواند در آینده نتایج بهتری بگیرد. یکی از مشکلاتی که اینجا با آن مواجه هستیم، برگزار نشدن منظم اردوهاست. وزنه‌بردار همیشه در اختیار من نیست که بتوانم برای او برنامه‌ریزی کنم و تمریناتش را به‌صورت مستمر زیر نظر داشته باشم.

جباری ادامه داد: پیش از مسابقات، ورزشکاران برای مدتی در اردو بودند، اما ناگهان اردو لغو می‌شد، مشکلی پیش می‌آمد و بچه‌ها به خانه‌هایشان برمی‌گشتند. قرار بود بعدازظهرها برای تمرین به سالن بیایند، اما در این زمینه هم مشکلاتی وجود داشت. یکی دو مشکل دیگر هم هست که اگر برطرف شود، می‌توانیم انتظار داشته باشیم در مسابقات آینده نتایج بهتری با تیم عمان کسب کنیم. باید ببینیم در آینده شرایط چگونه پیش خواهد رفت.