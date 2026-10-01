به گزارش خبرنگار مهر، عباس گلرو پیش از ظهر پنجشنبه در شورای اداری استان سمنان با حضور وزیر ارتباطات با موضوع افتتاح همزمان 112 طرح ارتباطات و فناوری های مرتبط با اطلاعات در سالن جلسات استانداری بر ضرورت توجه جدی به توسعه شرکت های دانش بنیان تاکید کرد

وی خواستار ظرفیت شرکت‌های فناوری و اقتصاد دیجیتال در سمنان با محوریت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شد و افزود: سمنان ظرفیت ها و پتانسیل های خوبی برای توسعه دانش بنیان دارد که می بایست مد نظر قرار گیرد.

نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس ادامه داد: سال گذشته یکی از همین ظرفیت ها در سمنان با استقرار 18 شرکت دانش بنیان به بهره برداری رسید اما لازم است که این شرکت ها مورد حمایت های همه جانبه نیز قرار گیرند.

گلرو در ادامه با بیان اینکه به موقعیت سمنان در شمالشرق و چهار راه طلایی کشور نیز اشاره کرد و بیان داشت: سمنان در گلوگاه‌های ارتباطی کشور قرار دارد و لذا تقویت ساختارها و زیرساخت های ارتباطی در این استان اهمیت دارد.

وی با بیان اینکه سمنان مستعد توسعه اقتصاد دیجیتال و حوزه ارتباطات و فناوری های نوین است، افزود: سمنان به دلیل قرار گرفتن در مسیرهای مهم ارتباطی می‌تواند در توسعه ارتباطات و اقتصاد دیجیتال نقش آفرینی بیشتر و بهتری داشته باشد.

نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی همچنین اعلام کرد: از ظرفیت‌های مهم جغرافیایی و ارتباطی از ظرفیت‌های مهم جغرافیایی و ارتباطی و به خصوص حوزه فناوری می بایست بهره برد.