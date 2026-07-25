به گزارش خبرنگار مهر، عباس گلرو ظهر شنبه در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه در دفتر خود، با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و آرامش در شرایط کنونی کشور، گفت: انسجام ملی، خویشتنداری و مدیریت هوشمند فضای رسانهای، مهمترین نیاز امروز ایران برای عبور از تهدیدهای پیشرو است.
وی با اشاره به شرایط کنونی کشور اظهار کرد: وحدت، انسجام و آرامش، مهمترین نیاز امروز جامعه است و همه افراد، فارغ از جایگاه و مسئولیت خود، باید برای تقویت این مؤلفهها تلاش کنند.
گلرو با بیان اینکه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند عبور از اختلافات جناحی و سیاسی هستیم، افزود: از خودگذشتگی و ترجیح منافع ملی بر منافع حزبی، ضرورتی انکارناپذیر برای جامعه است.
نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه «همه مردم ایران در یک کشتی قرار دارند»، تصریح کرد: حفظ انسجام و همبستگی، به نفع همه جامعه است.
گلرو با اشاره به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب گفت: معظمله همواره بر کنار گذاشتن اختلافات، حتی در مواردی که ممکن است موجه به نظر برسد، تأکید داشتهاند.
وی ادامه داد: در طول ۴۷ سال گذشته، کشور با تهدیدهای مختلفی روبهرو بوده اما امروز با شرایطی پیچیده و حساس مواجه هستیم؛ از این رو، انسجام، ایثار و خویشتنداری در گفتار و رفتار، یک ضرورت ملی و وظیفهای همگانی است.
نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس با اشاره به تحولات منطقهای افزود: امروز فضای بینالمللی شرایط متفاوت و پیچیدهای دارد و گاه افراد با انتشار یک پیام در فضای مجازی درباره جنگ، صلح یا تهدید اظهار نظر میکنند که نشاندهنده وضعیت خاص حاکم بر جهان است.
گلرو با بیان اینکه مواضع تند علیه برخی کشورهای منطقه از جمله پاکستان و عمان را مناسب نمیداند، اظهار کرد: کشورهایی مانند پاکستان با نیت خیرخواهانه برای کمک وارد میدان شدهاند؛ البته این موضوع به معنای نبود اختلافنظر یا مشکل نیست.
وی همچنین با اشاره به برخی اظهارات درباره «الشرع» گفت: نباید با اتخاذ مواضع تهدیدآمیز، زمینه افزایش تنش را فراهم کنیم؛ بلکه باید از ظرفیتهای موجود برای تبدیل چالشها به فرصت بهره ببریم.
نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ایران آمادگی گفتگو با کشورهای منطقه را دارد، افزود: اشتراکات دینی و اسلامی، زمینه مناسبی برای توسعه همکاریهای منطقهای است و دشمنان اصلی جمهوری اسلامی ایران، رژیم صهیونیستی و آمریکا هستند.
گلرو در پایان با تأکید بر اهمیت نقش رسانهها در شرایط کنونی خاطرنشان کرد: ارتباطات و تعاملات منطقهای کشور در جریان است، اما گاهی برخی مواضع رسانهای با این مسیر همخوانی ندارد؛ از این رو، هیچ ضرورتی در شرایط امروز مهمتر از ساماندهی و مدیریت هوشمند فضای رسانهای در جنگ روایتها نیست.
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