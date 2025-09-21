به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمد حاتمی‌زاده، معاون حقوقی، امور دولت، مجلس و استان‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دیدار با محمد جواد کولیوند استاندار سمنان استاندار، ضمن اشاره به ظرفیت‌های بالای این استان در حوزه ارتباطات و فناوری، اطلاعات برنامه‌های وزارتخانه برای توسعه اقتصاد دیجیتال در سمنان را تشریح کرد.

وی افزود: وزارت ارتباطات با جدیت به دنبال حمایت از شرکت‌های دانش بنیان است و تلاش دارد زیرساخت‌های ارتباطی استان را به سطحی برساند که زمینه‌ساز رشد کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و نوآورانه شود.

حاتمی‌زاده تصریح کرد: سمنان به واسطه ظرفیت پارک فاوا در مرکز استان و ظرفیت‌های بالقوه در حوزه هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین، ظرفیت تحول در مسیر دیجیتال را دارد.

محمد جواد کولیوند، استاندار سمنان نیز در این دیدار، گفت: امروز سمنان آماده است تا با تکیه بر نخبگان بومی، در حوزه‌هایی همچون هوش مصنوعی، کشاورزی هوشمند و شهرهای هوشمند پیشگام باشد. توسعه اقتصاد دیجیتال در استان نه تنها موجب رونق اقتصادی خواهد شد بلکه کیفیت زندگی مردم را نیز ارتقا می‌دهد.

وی افزود: همکاری نزدیک وزارت ارتباطات با بخش خصوصی و دانشگاه‌ها می‌تواند تحولی بزرگ در سمنان ایجاد کند و این استان را به یکی از قطب‌های نوآوری کشور تبدیل نماید.

بررسی وضعیت ارتباطات در شهرستان‌های سمنان و مهدیشهر

معاون وزیر ارتباطات در دیدار با یاسر عربی نماینده مردم شهرستان‌های گرمسار و آرادان و عباس گلرو نماینده مردم شهرستان‌های سمنان و مهدیشهر وضعیت ارتباطی این دو شهرستان در حوزه شهری و روستایی، روند توسعه زیرساخت‌های ارتباطی مورد بررسی قرار داد.

موضوعاتی مانند پوشش ارتباطی جاده‌های منتهی به شهرستان‌ها، توسعه بستر فیبرنوری و وضعیت اجرای تعهدات اپراتورهای ارتباطی شهرستان در بخش شهری و روستایی از مهم‌ترین محورهای این دیدار بود و در این باره بر لزوم تسریع در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، ارتقای کیفیت پوشش شبکه تلفن همراه و اینترنت تأکید شد.

حسین ابراهیمیان، سرپرست اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان سمنان هم در این جلسه با بیان اینکه از ۵۴۹ روستای استان سمنان ۳۰۷ روستا بالای ۲۰ خانوار هستند، بیان کرد: ۲۴۸ روستای استان دارای پوشش اینترنت پهن باند بوده و حدود ۵۹ روستا باقی مانده تا به شبکه ملی اطلاعات متصل شود.

وی افزود: توسعه فیبرنوری از دیگر اهدافی است که باشدت در حال توسعه آن هستیم، اگرچه در بخش توسعه زیرساخت‌ها رتبه خوبی داریم اما با توجه به پیشرفت اجرای پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها باید تلاش کنیم تا مشترک بیشتری جذب کنیم.

ابراهیمیان گفت: توسعه شبکه‌های ۵G از دیگر تأکیدات وزیر ارتباطات است که در حال حاضر ۶ دکل ارتباطی در این بخش داریم و اپراتورها به دنبال توسعه شبکه‌ها در استان هستند.

معاون حقوقی، دولت، مجلس و استان‌های وزارت و مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات معاون وزیر ارتباطات در ادامه برنامه سفر خود در جلسه با همکاران اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات سمنان، به اهمیت همدلی و هم‌افزایی بین مجموعه همکاران استان اشاره و تاکید کرد: ایجاد یک بستر مشترک برای شناسایی چالش‌ها و نیازهای حوزه اداری و ارتباطات و فناوری اطلاعات در استان سمنان ضروری است و تلاش شود این مسائل به‌صورت هدفمند احصا شده و در نهایت به خروجی‌های قابل اتکایی منجر شود تا بتوانیم مشکلات موجود را برطرف کنیم.