گلرو خواستار بودجه مستقل برای پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس گلرو بعدازظهر شنبه در مراسم افتتاح طرحهای پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، با اشاره به توسعه زیرساختهای فناوری در استان سمنان، بر ضرورت حمایت ویژه ملی از این مجموعه تأکید کرد.
وی با بیان اینکه پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان برای تداوم روند توسعه و حمایت از نخبگان و شرکتهای دانشبنیان نیازمند اعتبارات مستقل است، خواستار اختصاص بودجه مستقل به این مجموعه شد.
نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به رشد قابل توجه ظرفیتهای علمی و فناورانه استان در سالهای اخیر، اظهار کرد: ایجاد مراکز رشد، کارخانه نوآوری، صندوق پژوهش و فناوری و زیرساختهای مرتبط با وزارت ارتباطات، جایگاه فناوری سمنان را ارتقا داده است.
گلرو تصریح کرد: با وجود پیشرفتهای ایجادشده در حوزه فناوری، اعتبارات پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان متناسب با ظرفیتها و نیازهای این مجموعه نیست و باید برای تقویت منابع مالی آن تصمیم ویژهای اتخاذ شود.
وی همچنین حمایت بیشتر از نخبگان و مجموعههای فناور دانشگاه سمنان را ضروری دانست و افزود: سمنان از ظرفیت انسانی و زیرساختی مناسبی برای توسعه اقتصاد دانشبنیان برخوردار است و نباید از فرصتهای موجود برای رشد و پیشرفت در این حوزه عقب بماند.
عضو خانه ملت تأکید کرد: تقویت زیرساختهای فناوری و تأمین منابع مالی مورد نیاز میتواند زمینه استفاده بیشتر از ظرفیت نخبگان و شرکتهای دانشبنیان استان را فراهم کند.
نظر شما